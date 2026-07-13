Deviza
EUR/HUF357,02 +0,07% USD/HUF312,5 -0,09% GBP/HUF418,24 -0,13% CHF/HUF385,65 -0,19% PLN/HUF82,51 +0,26% RON/HUF68,2 +0,13% CZK/HUF14,71 +0,06% EUR/HUF357,02 +0,07% USD/HUF312,5 -0,09% GBP/HUF418,24 -0,13% CHF/HUF385,65 -0,19% PLN/HUF82,51 +0,26% RON/HUF68,2 +0,13% CZK/HUF14,71 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 428,39 -0,03% MTELEKOM2 650 0% MOL4 100 +0,59% OTP45 660 -0,31% RICHTER12 100 +0,08% OPUS369,5 -1,49% ANY7 010 -0,14% AUTOWALLIS144 +1,04% WABERERS4 760 +2,31% BUMIX9 276,45 -0,02% CETOP4 784,07 +1,32% CETOP NTR3 058,13 -0,11% BUX142 428,39 -0,03% MTELEKOM2 650 0% MOL4 100 +0,59% OTP45 660 -0,31% RICHTER12 100 +0,08% OPUS369,5 -1,49% ANY7 010 -0,14% AUTOWALLIS144 +1,04% WABERERS4 760 +2,31% BUMIX9 276,45 -0,02% CETOP4 784,07 +1,32% CETOP NTR3 058,13 -0,11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gulyás gergely
sajtótájékoztató
fidesz
rétvári bence

Rendkívüli: Gulyás Gergely bejelentette, lemond a Fidesz frakció vezetéséről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Gulyás Gergely a Fidesz rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentette, lemond a Fidesz frakció vezetéséről az alkotmánymódosításra válaszul. Gulyás szerint a mai nap a magyar demokrácia fekete napja.
Járdi Roland
2026.07.13, 13:30
Frissítve: 2026.07.13, 13:45

Úgy dönöttem, hogy a frakcióvezetői tisztségemről lemondok és azt fogom javasolni, hogy olyan vezesse a frakciót, aki 2030 után is képviselő lehet – jelentette be Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője rendkívüli sajtótájékoztatóján.

Gulyás Gergely kormányinfó
Rendkívüli: Gulyás Gergely bejelentette, lemond a Fidesz frakcióvezetéséről Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Gulyás szerint példátlan határátlépés a tervezett alkotmánymódosítás, azonknak elemei külön-külön is azok, együtt pedig végképp az. „Mostantól olyan politikai verseny van Magyarországon, ahol a képviselők legalább fele ki van zárva a politikai versenyből”. 

Szerinte példátlan az államelnök leváltása is, az az erőszakos hozzáállás, amit az elmúlt időszakban megtapasztalhattunk. "Így tehát tiltakozunk, tiltakozunk azzal, hogy nem veszünk részt az ülésen”, a frakció meg fogja koszorúzni Antal József sírját, ami figyelemfelhívás.

Gulyás szerint a mai nap a magyar demokrácia fekete napja. A jövőben minden eszközzel tiltakozni fognak.

"Nem leszünk statiszták a Tisza filmszínházában" – mondta Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője, aki szerint amit elfogad a Tisza, az a félelemkeltés módosítása. Szerinte példátlan Európában, hogy egy köztársasági elnököt egy mondatos alaptörvénymódosítással megfosztanak hivatalától.

Ilyen sehol, soha nem történt 

– húzta alá. Rétvári szerint a vagyonvisszaszerzési hivatal az ÁVH-hoz hasonlítható, soha semmilyen állami szerv ilyen jogkörrel nem rendelkezett. Jelezte, hogy a KDNP frakciója úgy döntött, nem továbbra is marad a frakció élén.

Gulyás arról is beszélt, hogy a Fidesz frakció arra nem szavazott, amiről Magyar Péter beszélt, hogy ő azt javasolta volna, a frakció tagjai adják vissza a mandátumukat. A bojkott ugyanakkor csak a mai napra szólt. Arra a kérdésre, hogy miért mondott le a frakcióvezetésről, azzal indokolta, hogy az alkotmánymódosításra reagálniuk kellett. Hangsúlyozta, hogy parlamenten belüli és kívüli eszközöket is igénybe fognak venni a jövőben.

Egyelőre azt látjuk, hogy a legsúlyosabb bűne az egésznek, függetlenül attól, hogy sehol a világban nem vált be, hogy sérti a bírói függetlenség elvét, ez egy brutális tiszás ÁVH

– fogalmazott Gulyás Gergely.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu