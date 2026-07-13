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Fidesz
Orbán Viktor
ATV
frakció
Gulyás Gergely

Gulyás Gergely a tévében magyarázta el, miért mondott le valójában: így reagált rá Orbán Viktor – Havasi Bertalannak tényleg nem szólt róla

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hecker Flórián
2026.07.13, 20:03
Frissítve: 2026.07.13, 20:18

Ma olyan alkotmánymódosítást fogad el az országgyűlés, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell. Ezért maradtunk távol, a lemondásom figyelmeztetés és tiltakozás. Ez az egyik ok – ezzel kezdte magyarázatát Gulyás Gergely hétfőn este az ATV-ben a ma bejelentett váratlan döntéséről. Mint arról a Világgazdaság is beszámolt, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője lemondott erről a tisztségéről.

GULYÁS Gergely
Gulyás Gergely a tévében magyarázta el, miért mondott le: így reagált rá Orbán Viktor / Fotó: Hegedüs Róbert

A másik, hogy a passzív választói jogát megvonja a hatalom, 2030 után nem lehet országgyűlési képviselő, rá nem lehet szavazni. Az a jó, ha valaki olyan vezeti a frakciót, aki 2030 után is vezetheti a közösséget.

A mai frakcióülésen több mint 2 órán keresztül beszélgettek erről. Nem akarták, hogy Gulyás Gergely lemondjon. Áprilisig vállalta el a frakcióvezetői tisztséget, de most arról van szó, hogy cezúra történik, ez egy új világ, ami ellen minden eszközzel tiltakozni kell.

Az utód megválasztása 1-1,5 héten belül esedékes, hogy ki lesz az, még titok. De szűkíti a kört, hogy ki lehet még országgyűlési képviselő a 2030 után is. Nem Szentkirályi Alexandrát javasolta, és akit a frakció figyelmébe ajánlott, ő jobban fogja vezetni a frakciót, mint Gulyás Gergely.

Felmerült, hogy a mandátumát is visszaadja, de a frakció ezt érte, hogy segítse továbbra is a munkát.

Orbán Viktor a döntést tudomásul vette, vele pénteken beszélt erről.

A Fidesz azért van nehéz helyzetben, mert négy ciklus után elvesztette a választást. Idő, mire alternatívát tud állítani a Tiszával szemben. Tudomásul kell venni, hogy az elmúlt 16-20 évben a Fidesz határozta meg, mi történik a belpolitikában. De ez most már a Tisza dolga. A Fidesznek szakmai kritikát kell gyakorolni, ahol pedig botrányos döntés készül, ott erre kell felhívni a figyelmet.

Nem mondaná, hogy mától diktatúra van Magyarországon, de maradandóan sérült a demokráció, amire ilyen mértékben 1990 óta nem volt példa. A Fidesz ellen felhozott kritikák politikai vádak voltak. 

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