Hamvasztóüzem épülhet egy magyar kisvárosban: a helyiek ledöbbentek – megszólalt az önkormányzat

Az elmúlt napokban a közösségi médiában is élénk vita alakult ki a Solt külterületére tervezett hamvasztóüzem kapcsán. A város önkormányzata hétfőn kiadott tájékoztatásában azt hangsúlyozta Németh István, Solt polgármestere, hogy a beruházásról egyelőre nem született döntés, jelenleg kizárólag a jogszabályban előírt partnerségi egyeztetési és döntés-előkészítési eljárás zajlik.

Hamvasztóüzem épülhet Solton / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A Baon.hu Bács-Kiskun vármegyei hírportál kiemelte, hogy a hivatalos közlemény szerint a beruházói megkeresés egy, az 52-es főút mellett fekvő ipari területre vonatkozik, amely több kilométerre található a lakott területtől. A beruházási szándék vizsgálatához a telepítési tanulmányterv elkészítése jogszabályi kötelezettség volt.

Nem született még döntés a hamvasztóüzemről

Az önkormányzat emlékeztetett arra, hogy a településrendezési szabályok alapján építési beruházás esetén telepítési tanulmánytervet kell készíteni, amelyet a polgármester legalább 15 napos partnerségi véleményezésre bocsát – ennek megfelelően a partnerségi egyeztetés július 3-án indult el, majd július 9-én lakossági fórumot is tartottak, ahol a résztvevők tájékoztatást kaptak a beruházási szándékról, az eljárás menetéről és a jogszabályokról is egyaránt.

A közlemény kiemeli, hogy a telepítési tanulmányterv nem engedély és nem is jóváhagyás, hanem egy döntés-előkészítő dokumentum. A partnerségi egyeztetés célja az, hogy a lakosság, a civil szervezetek és az érintett hatóságok még a döntés meghozatala előtt megismerhessék a terveket, és véleményt formálhassanak. A beérkezett észrevételek alapján később a képviselő-testület dönthet arról, hogy megindítja-e a településrendezési eszközök módosítását. Az önkormányzat hangsúlyozza, hogy egy esetleges pozitív döntés sem jelentené automatikusan azt, hogy a hamvasztóüzem megépülne.

A beruházás megvalósításához további hatósági eljárásokra, szakhatósági vizsgálatokra és engedélyekre lenne szükség. Ezekről már nem az önkormányzat, hanem az illetékes állami hatóságok döntenének.

Körültekintést javasolt az önkormányzat

Az önkormányzat arra is kitért, hogy a hamvasztás napjainkra a temetkezési szolgáltatások meghatározó formájává vált Magyarországon. A Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének adatai szerint országosan a temetések mintegy 70 százaléka hamvasztással történik, a fővárosban és több nagyvárosban pedig ez az arány már a 90–95 százalékot is eléri. A tájékoztatás szerint Solton a hamvasztás aránya megközelítőleg 72 százalék, miközben a legközelebbi krematórium Drágszélen működik, mintegy 50 kilométerre.