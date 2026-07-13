Megszólalt a lemondásról Havasi Bertalan, erre biztosan nem számított Gulyás Gergely – „Ellenérzéseim vannak, ez a gyengeség jele!"
Gulyás Gergely a mai napon egy rendkívüli sajtótájékoztató alkalmával jelentette be, hogy lemond a Fidesz frakció vezetéséről. A politikus az Alaptörvény tervezett, 17. módosítására válaszul döntött így, a lépés a párton belül pedig többeket meglepett. Havasi Bertalan erős ellenérzésékkel értesült a fejleményekről, Kocsis Máté pedig megértését fejezte ki.
Havasi Bertalan reakciója Gulyás Gergely lemondására
Gulyás Gergely azzal indokolta döntését, hogy a frakció vezetését véleménye szerint olyan képviselőnek kell ellátnia, aki jogilag nincs korlátozva és a következő ciklusban is szerezhet mandátumot.
Én magam Gulyás Gergely lemondásáról nem tudtam, arról megdöbbenéssel és erős ellenérzésekkel értesültem, hiszen a Fidesz gyengeségét sugallja, és meghátrálásnak tűnhet.
− mondta Havasi Bertalan újságírói kérdésre reagálva, majd hangsúlyozta, hogy
a mai nap fő híre amúgy sem ez, hanem az, hogy ma ugyan a köztársasági elnökkel számol le a Tisza, de holnap bárkivel megtehetik.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az önkény nem tűri a kritikát és a kontrollt maga felett:
A magyarpéteri önkény olyan eszközöket akar a kezébe, amivel bárkinek az állását kinézheti, és bárkinek a vállalkozását elveheti. Ha az államfőt erőszakkal fosztják meg a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni. Szerintem ez nagyságrendekkel fontosabb ügy, mint Gulyás Gergely döntése, sorsa és indítékai
− fogalmazott.
Mások is reagáltak a lépésre
Gulyás Gergely szerint a tervezett alkotmánymódosítás elemei külön-külön is hátralépésként értelmezhetők, együtt pedig végképp azok:
Mostantól olyan politikai verseny van Magyarországon, ahol a képviselők legalább fele ki van zárva ebből
− mondta a politikus, majd felhívta a figyelmet arra, hogy az köztársasági elnök leváltását célzó erőszakos magatartás példátlan,
a mai nap pedig a magyar demokrácia fekete napja.
A kijelentéssel Rétvári Bence a KDNP frakcióvezetője is egyetértett, aki félelemkeltőnek nevezte a tervezett alaptörvény-módosítást, majd hozzátette, hogy Európában ilyen eszközzel még nem fosztottak meg államfőt hivatalától. Rétvári azt is közölte, hogy továbbra is marad a KDNP frakció élén.
Az eseményeket a Fidesz korábbi frakcióvezetője, Kocsi Máté is kommentálta:
Gulyás Gergely három évtizede a barátom. Nem nárcisztikus, sosem volt irigy, és nem retteg. Viszont meggyőződéses demokrata, ezért megértem döntését, az első pilllanatban is megértettem, mert jól ismerem. Attól még sajnálom
− írta közösségimédia-oldalán a politikus.
Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a Fidesz frakció nem arról szavazott, amiről Magyar Péter kormányfő beszélt, a tagok nem adják vissza mandátumokat. A bojkott kizárólag a mai napra szól.