Most már biztos: súlyos tévedés terjedt el Orbán Viktorról és Donald Trumpról, megszólalt Havasi Bertalan – eldőlt a találkozó sorsa
Orbán Viktor nem tervez találkozót Donald Trumppal az Egyesült Államokban, ahol jelenleg magánprogramon van – közölte csütörtökön a Telex szerkesztőségével Havasi Bertalan.
Havasi Bertalan beszámolt Orbán Viktor hivatalos programjairól
Orbán Viktor magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball-vb néhány mérkőzését tekinti meg − írta Havasi Bertalan, majd hozzátette:
Nem igazak azok a ma megjelent híresztelések, hogy találkozna Donald Trumppal, nincs ilyen terv.
A Fidesz sajtófőnöke azt is közölte, hogy Orbán Viktor hivatalos programja július 21-én a Fidesz elnökségi és frakcióülése, majd 25-én a tusnádfürdői beszéd.
Orbán Viktor korábban már beszámolt útjáról
Orbán Viktor néhány héttel ezelőtt Brüsszelben már jelezte, hogy az idei világbajnokságot személyesen követi majd az Egyesült Államokban. A Fidesz elnöke ott volt a keddi Franciaország–Spanyolország elődöntőn Dallasban, a szerdai Anglia–Argentína mérkőzésen Atlantában, valamint megtekinti majd a július 19-i döntőt is New Jersey-ben.
A volt miniszterelnök a frankfurti repülőtéren arról beszélt, hogy rendkívül nehéz megjósolni a végső győztest. Úgy fogalmazott az Indexnek, szerinte a francia válogatott a torna legerősebb csapata, ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a legjobb csapat sem feltétlenül nyeri meg a világbajnokságot:
Mi is voltunk a legjobb csapat, de mégsem tudtunk nyerni
− utalt az 1954-es világbajnoki döntőre, amikor a Puskás Ferenc vezette Aranycsapat vereséget szenvedett az NSZK-tól.