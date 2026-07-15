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sajtó
Tisza-csomag
helyreigazítás

Helyreigazítás a Tisza Párt megszorító csomagjával kapcsolatos cikk miatt

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Helyreigazítás a Tisza Párt megszorító csomagjával kapcsolatos cikk miatt.
Hecker Flórián
2026.07.15, 12:03

Helyreigazítás a "Most már biztos: a Tisza Pártnak készült a kiszivárgott megszorítócsomag – ezek a bizonyítékok" című cikk kapcsán.

A cikkben valótlanul állítottuk, hogy a Tisza Pártnak készült a cikkben bemutatott megszorító csomagnak nevezett dokumentum. A valóság ezzel szemben az, hogy a cikk alapját képező dokumentum nem a Tisza Párt gazdasági tervezete és abból a Tisza Párt programjára vonatkozóan semmilyen okszerű következtetés nem vonható le.

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