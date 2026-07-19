Sosem találnánk ki, mi lett Hitler szülőházából egy 7,2 milliárd forintos átalakítás nyomán

Ausztriában rendőrőrsöt nyitnak abban az épületben, ahol Adolf Hitler 1889-ben született, így akarják megakadályozni, hogy Hitler szülőháza a szélsőjobboldali szélsőségesek zarándokhelyévé váljon - írja a Bloomberg.

Sosem találná ki, mivé lett Hitler szülőháza / Fotó: Johannes Simon

Rengeteg pénzt öltek Hitler szülőháza felújításába

A 20 millió eurós átalakítást (7,2 milliárd forint) a Braunau am Inn-ben hajtották végre Salzburgtól északra, az osztrák-német határ közelében. Gerhard Karner osztrák belügyminiszter szerdán hivatalosan is megnyitja az új örsöt.

Egy a kormány által felhatalmazott szakértői bizottság korábban elutasította, hogy a házban múzeumot hozzanak létre, mivel az esetben fennállna a veszély, hogy a látogatók félreértelmezhetik az emlékhelyet. A lebontási terveket is blokkolták, mivel a 17. századi épület a város történelmi központjának része, és örökségvédelem alatt áll, a bizottság pedig attól is tartott, hogy az épület lebontása a történelem tagadását szimbolizálná.

A Salzburger Vorstadt 15 rendőrőrsként való használata korlátozott nyilvános hozzáférést és az állami hatóság jelenlétét, valamint a közbizalmat is biztosítaná

– áll a 13 szakértőből álló bizottság 2016-os jelentésében.

A nagy többség mégis megkérdőjelezte a döntést. Egy 2023-as felmérésben, amelyet egy, az épület jövőjéről szóló további megbeszéléseket szorgalmazó csoport rendelt meg, az 1000 válaszadónak mindössze 6 százaléka támogatta a terület adminisztratív célú használatát, miközben a megkérdezettek több mint a fele egy, az antifasizmusnak és a toleranciának szentelt intézmény létrehozását preferálta, míg egynegyedük a lebontást javasolta.

Korábban a Hitler-kultusz egyik központja volt

A náci uralom alatt az épület Braunau Galéria névvel ápolta a Führer kultuszát. A háborút követően, 1952-ben visszaadták eredeti tulajdonosainak, majd a kormány visszabérelte a házat. Az évek során iskolaként és szociális ellátó központként is használták. Végül az osztrák kormány 2016-ban kisajátította, miután évekig kihasználatlanul állt.

Stefan Marte, az átalakítást vezető építész elmondta, hogy az újjáépítés célja az épület 17. századi állapotának a visszaállítása volt, és nem pusztán az 1938-as átalakítások eltávolítása.