Sosem találnánk ki, mi lett Hitler szülőházából egy 7,2 milliárd forintos átalakítás nyomán
Ausztriában rendőrőrsöt nyitnak abban az épületben, ahol Adolf Hitler 1889-ben született, így akarják megakadályozni, hogy Hitler szülőháza a szélsőjobboldali szélsőségesek zarándokhelyévé váljon - írja a Bloomberg.
Rengeteg pénzt öltek Hitler szülőháza felújításába
A 20 millió eurós átalakítást (7,2 milliárd forint) a Braunau am Inn-ben hajtották végre Salzburgtól északra, az osztrák-német határ közelében. Gerhard Karner osztrák belügyminiszter szerdán hivatalosan is megnyitja az új örsöt.
Egy a kormány által felhatalmazott szakértői bizottság korábban elutasította, hogy a házban múzeumot hozzanak létre, mivel az esetben fennállna a veszély, hogy a látogatók félreértelmezhetik az emlékhelyet. A lebontási terveket is blokkolták, mivel a 17. századi épület a város történelmi központjának része, és örökségvédelem alatt áll, a bizottság pedig attól is tartott, hogy az épület lebontása a történelem tagadását szimbolizálná.
A Salzburger Vorstadt 15 rendőrőrsként való használata korlátozott nyilvános hozzáférést és az állami hatóság jelenlétét, valamint a közbizalmat is biztosítaná
– áll a 13 szakértőből álló bizottság 2016-os jelentésében.
A nagy többség mégis megkérdőjelezte a döntést. Egy 2023-as felmérésben, amelyet egy, az épület jövőjéről szóló további megbeszéléseket szorgalmazó csoport rendelt meg, az 1000 válaszadónak mindössze 6 százaléka támogatta a terület adminisztratív célú használatát, miközben a megkérdezettek több mint a fele egy, az antifasizmusnak és a toleranciának szentelt intézmény létrehozását preferálta, míg egynegyedük a lebontást javasolta.
Korábban a Hitler-kultusz egyik központja volt
A náci uralom alatt az épület Braunau Galéria névvel ápolta a Führer kultuszát. A háborút követően, 1952-ben visszaadták eredeti tulajdonosainak, majd a kormány visszabérelte a házat. Az évek során iskolaként és szociális ellátó központként is használták. Végül az osztrák kormány 2016-ban kisajátította, miután évekig kihasználatlanul állt.
Stefan Marte, az átalakítást vezető építész elmondta, hogy az újjáépítés célja az épület 17. századi állapotának a visszaállítása volt, és nem pusztán az 1938-as átalakítások eltávolítása.
Az utóbbi időben a nácizmus öröksége vitatott témává vált Ausztriában, ahol korábban évtizedekig az 1938 márciusi német annektáláson alapuló „áldozatmítoszt” terjesztették. Azóta azonban előtérbe került az osztrákok szerepe is a náci vezetők között.
Hitler szülőházához hasonlóan pikáns kérdéssé vált Karl Lueger Bécs 1897 és 1910 közötti polgármesterének a szobra is a császárvárosban.
Az osztrák fővárosban jelentős infrastrukturális fejlesztéseket végrehajtó, ám egyúttal megrögzött antiszemita nézeteiről elhíresült Lueger szobrát idén végül 3,5 fokkal jobbra döntötték egy felújítás során, aminek célja örökségének kontextusba helyezése volt. Lueger nevét 2012-ben eltávolították Bécs történelmi körútjának egyik szakaszáról is.