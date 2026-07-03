Rekordforróság, rekordhalálozás: Európa súlyos árat fizetett a júniusi hőségért – és még nem ért véget az extrém időjárás

Legalább 3700 többlethalálesetet hozott a június végi rendkívüli hőhullám Franciaországban, Belgiumban és Hollandiában. A szakértők szerint azonban ez még csak az első becslés, a végleges áldozatszám ennél jóval magasabb is lehet.

Nemcsak a hőmérőkön, hanem a kórházakban és a halálozási adatokban is történelmi rekordokat hozott a júniusi hőhullám / Fotó: Anadolu via AFP

Súlyos emberi áldozatokkal járt a június 20. és 28. között Európán végigsöprő rendkívüli hőhullám. Az eddigi hivatalos adatok alapján Franciaországban, Belgiumban és Hollandiában összesen legalább 3700 úgynevezett többlethalálesetet regisztráltak, vagyis ennyivel többen haltak meg a megszokottnál a forróság időszakában.

Az egészségügyi hatóságok ugyanakkor figyelmeztetnek: ezek még előzetes számok, a végleges mérleg ennél jelentősen magasabb lehet.

A legsúlyosabb helyzet Franciaországban alakult ki, ahol Stéphanie Rist egészségügyi miniszter közlése szerint 2025 többlethalálesetet regisztráltak. Ez 29,1 százalékos emelkedést jelent a szokásos halálozási adatokhoz képest.

A francia közegészségügyi hatóság szerint elsősorban a 65 év felettiek voltak veszélyben, ugyanakkor a 45 és 64 év közötti korosztályban is szokatlanul nagy növekedést tapasztaltak. Különösen aggasztó, hogy június 22. és 28. között az otthon bekövetkezett halálesetek száma több mint 90 százalékkal emelkedett az előző héthez képest. Az idősotthonokban és az egészségügyi intézményekben is jelentősen nőtt a halálozás.

A francia hatóságok szerint a most ismertetett adatok még nem tükrözik teljes egészében a hőség következményeit, ezért a végleges halálozási szám várhatóan tovább emelkedik.

Egész kormányok is belebukhatnak a hőhullámba

A kialakult helyzetnek politikai következményei is lettek. Sébastien Lecornu miniszterelnök kormánya bizalmatlansági indítvánnyal nézhet szembe, mivel az ellenzék szerint a kabinet nem kezelte megfelelően a rendkívüli hőséget. A hőhullám miatt iskolákat kellett bezárni, vonatjáratokat töröltek, és a mindennapi élet számos területen megbénult.

Elolvad a francia kormány, csak a rekkenő hőség kellett és több mint ezer ember halála Több mint ezer többlethaláleset és újabb hőségriadó árnyékában komoly politikai konfliktus bontakozik ki Párizsban. A Zöldek szerint a francia kormány mulasztásai miatt emberek életét sem sikerült kellően megvédeni.

Belgiumban szintén történelmi mértékű volt a halálozás növekedése. Az egészségügyi minisztérium adatai szerint június 18. és 29. között 1222 többlethalálesetet regisztráltak, ami közel 39 százalékkal haladta meg az átlagos értéket.