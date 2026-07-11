Kiderült, hogyan alakult ki a hőkupola – ez okozta a történelmi forróságot Magyarországon

A HungaroMet Zrt. oldalán megjelent tanulmányban foglaltak szerint június közepén már megfigyelhető volt a Nyugat-Szaharában, valamint az Arab-félsziget és Irán térségében kialakult forró zóna, és mindkét térségből a forró levegő nyugat felé indult. Az arábiai légtömeg mozgása azonban gyorsabb volt, mint a nyugat-szaharai légtömegé, így utolérte azt, és Nyugat-Afrikában egy különösen erős meleg mag jött létre. Eközben Marokkó térségében kialakult egy sekély ciklon, ami a szaharai forró légtömeg egy részét június 16-án Európa felé térítette el, míg a másik része a szokásos pályán az Atlanti-óceán fölé sodródott. Jól rekonstruálható a folyamat, melynek végén kialakult a hőkupola.

Kiderült, hogyan alakult ki az Európával együtt Magyarországot is letaglózó hőkupola június végén (illusztáció)

Fotó: John Bametz / Shutterstock

Így alakult ki az európai hőkupola

A Délnyugat-Európa irányába meginduló szaharai levegő markáns hulláma június 18-án érte el Spanyolországot, majd északabbra sodródva felerősítette a Franciaország feletti központú anticiklont. Az erős napsütés tovább melegítette, vagy legalábbis nem engedte lehűlni az északra sodródott szaharai levegőt, a forró légtömeg és az ahhoz kapcsolódó anticiklonban végbemenő folyamatok eredményeként kialakult egy „hőkupola”.

Az alsó légrétegben kialakultak porördögök, és az anticiklon peremén – némi nedvesség hatására – gyorsan kifejlődött egy-egy rövid életű, klasszikus hőzivatar is.

Az anticiklon – és a hőkupola-állapot – ezután lassan terjedt keleti irányba Németországon át a Kárpát-medencéig, így fordulhatott elő, hogy Magyarországra június 27-én a megszokott délnyugati helyett északnyugati irányból érkezett meg az afrikai eredetű hőhullám magja.

A térségben már az előző napokban is meleg volt, amihez nagyban hozzájárult a száraz légkör és a szinte zavartalan napsütés, így már június 26-án is többfelé 37 Celsius-fok fölött volt a legmagasabb nappali hőmérséklet. Június 27-én már sokfelé volt 39 fok, egy nappal később pedig már többfelé 40 fok.

Június 29-én többfelé mértek 41 fok feletti hőmérsékletet, azonban az Aszódon regisztrált 41,8 fok még mindig elmaradt 0,1 fokkal a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 fokos abszolút rekordtól.