Vízhiányról tett bejelentést Magyar Péter – a kormányfő segítséget kért, elmondta, hová fordult ezért

Szentendrén 1500 háztartásban szünetel a vízszolgtatás, ez több ezer ember vízellátását érinti – írja Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben. A kormány a honvédség segítségét kérte.

A honvédség vízosztással is segít Szentendrén (a korábban közzétett kép forrása Dr. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebook oldala)

Fotó: Ruszin-Szendi Romulusz / Facebook

Tartálykocsival és zacskózott vízzel segít a honvédség

„A honvédség kettő tartálykocsival és 7000 db zacskózott vízzel segít a helyzet rendeződéséig. Kérjük a locsolás felfüggesztését a következő napokban!” – írja a miniszterelnök közösségi oldalán.

Az országban napokon át extrém hőség lesz, amely

egyrészt az energiabiztonság,

másrészt az ivóvízellátás rendszerei számára jelent óriási kihívást.

Mindkét vonatkozásban reális, valódi veszélyt jelent azok megbillenése, illetve a szolgáltatások kiesése.

Miként a Világgazdság oldalán megírtuk, csütörtökre a Duna történelmi mélypontra süllyedt vízszintje miatt több településen vízkorlátozást vezettek be, Szentendre egyik városrészében pedig már vízhiány alakult ki. Mint Magyar Péter posztjábó kiderül, reggelre a vízhiány állandósult.

A víziközmű-szolgáltató közlése szerint a rendkívüli hőség és a tartós csapadékhiány miatt a Duna vízszintje minden eddig mért legalacsonyabb érték alá süllyedt, ami súlyosan érinti a partiszűrésű kutak működését. A víztermelő kutak kapacitása mintegy 30 százalékkal csökkent, miközben a lakossági vízigény a megszokottnak másfélszeresére nőtt.