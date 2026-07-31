Vízhiányról tett bejelentést Magyar Péter – a kormányfő segítséget kért, elmondta, hová fordult ezért
Szentendrén 1500 háztartásban szünetel a vízszolgtatás, ez több ezer ember vízellátását érinti – írja Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben. A kormány a honvédség segítségét kérte.
Tartálykocsival és zacskózott vízzel segít a honvédség
„A honvédség kettő tartálykocsival és 7000 db zacskózott vízzel segít a helyzet rendeződéséig. Kérjük a locsolás felfüggesztését a következő napokban!” – írja a miniszterelnök közösségi oldalán.
Az országban napokon át extrém hőség lesz, amely
- egyrészt az energiabiztonság,
- másrészt az ivóvízellátás rendszerei számára jelent óriási kihívást.
Mindkét vonatkozásban reális, valódi veszélyt jelent azok megbillenése, illetve a szolgáltatások kiesése.
Miként a Világgazdság oldalán megírtuk, csütörtökre a Duna történelmi mélypontra süllyedt vízszintje miatt több településen vízkorlátozást vezettek be, Szentendre egyik városrészében pedig már vízhiány alakult ki. Mint Magyar Péter posztjábó kiderül, reggelre a vízhiány állandósult.
A víziközmű-szolgáltató közlése szerint a rendkívüli hőség és a tartós csapadékhiány miatt a Duna vízszintje minden eddig mért legalacsonyabb érték alá süllyedt, ami súlyosan érinti a partiszűrésű kutak működését. A víztermelő kutak kapacitása mintegy 30 százalékkal csökkent, miközben a lakossági vízigény a megszokottnak másfélszeresére nőtt.