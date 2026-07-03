Gyász Iránban: megkezdődött Hamenei ajatollah temetése, 10 millió embert várnak a szertartásra

Irán történetének egyik legnagyobb temetési eseményére készül, a hatóságok szerint több mint 10 millió ember vehet részt Ali Hamenei ajatollah búcsúztatásán. A több várost érintő szertartássorozat nemcsak vallási esemény, hanem egyértelmű politikai üzenet is a külvilág felé.

Az iráni vezetés példátlan részvételre számít Ali Hamenei temetési rendezvényein, amelyek több millió embert mozgósíthatnak / Fotó: RIZWAN TABASSUM / AFP

Az iráni kormány arra számít, hogy több mint 10 millió ember vesz részt Ali Hamenei legfelsőbb vezető temetéséhez kapcsolódó rendezvényeken.

Ha a becslések helytállónak bizonyulnak, ez minden korábbi iráni gyászszertartást felülmúlhat, és az ország modern történelmének egyik legnagyobb tömegrendezvénye lehet.

Az utolsó hasonló jelentőségű eseményre 1989-ben került sor, amikor Ruholláh Khomeini, az Iszlám Köztársaság alapítója hunyt el. Akkor a hivatalos becslések szerint mintegy 10 millió ember vett részt a búcsúztatáson. Az iráni vezetés most ennél is nagyobb részvételre számít.

A szertartások központi helyszíne Teherán lesz, amely az ország politikai központja és az állami intézmények székhelye. Az iráni tisztviselők szerint itt jelenhet meg a legtöbb résztvevő, hiszen a fővárosban rendezik meg a legfontosabb állami megemlékezéseket.

A gyászszertartások azonban nem korlátozódnak Teheránra. Kiemelt szerepet kap Qom is, amely a síita iszlám egyik legfontosabb vallási központja. A városban működnek Irán legjelentősebb vallási iskolái, ahol papok és vallási vezetők képzése zajlik. A hatóságok itt legalább kétmillió résztvevőre számítanak.

A búcsú nem áll meg Irán határainál

A program részeként az iraki Najaf és Karbala is fontos állomás lesz. Mindkét város a síita muszlimok legszentebb helyei közé tartozik, ezért vallási szempontból kiemelt jelentőségük van. Az ottani megemlékezések várhatóan szintén hatalmas tömegeket vonzanak.

A temetési rendezvénysorozat utolsó állomása Mashhad lesz, amely különösen szimbolikus helyszín. A város ad otthont a síita iszlám nyolcadik imámja, Ali al-Ridá mauzóleumának, aki az egyetlen síita imám, akit Irán területén temettek el. Mashhad emellett Ali Hamenei szülővárosa is, ezért az iráni vezetés különösen nagy jelentőséget tulajdonít az ottani eseményeknek.

A hivatalos várakozások szerint legalább négymillió ember vehet részt a helyi búcsúztatáson.

Az iráni vezetés szerint a több várost érintő rendezvénysorozat túlmutat egy hagyományos állami temetésen. A hatóságok azt szeretnék megmutatni a nemzetközi közvéleménynek, hogy az Iszlám Köztársaság mögött továbbra is jelentős társadalmi támogatás áll. A tömeges részvételre való felhívások azt a célt szolgálják, hogy demonstrálják: az ország politikai vezetése és a lakosság egységet alkot, valamint hogy Irán nincs elszigetelve a világban.