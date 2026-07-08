Rendkívüli fordulat: Amerika az éjjel megtámadta Iránt, azonnal kilőtt az olaj ára – nagy üzemanyagár-emelés jöhet Magyarországon

Az Amerikai Egyesült Államok Központi Parancsnokságának (CENTCOM) erői szerdára virradó éjjel nagyszabású katonai csapások sorozatát kezdték meg Irán ellen, válaszul a civi személyzettel működtetett kereskedelmi hajók nemzetközi vízi útvonalon történő célba vételéért és megtámadásáért. Az Egyesült Államok csapásai válaszlépések Iránnak a Hormuzi-szoroson áthaladó három kereskedelmi hajó elleni támadásaira. A Központi Parancsnokság Facebook-bejegyzésben közzétett közleménye szerint Irán bizonyított agresszív fellépése indokolatlan és veszélyes volt, és egyértelműen megsértette a tűzszünetet.

Donald Trump ismét odacsapott Iránnak / Fotó: AFP

A csapás nem előzmény nélküli, az Amerikai Egyesült Államok visszavonta az Irán számára a kőolajra vonatkozóan adott átmeneti szankciómentességet a két ország közötti megállapodás megsértése miatt – közölték amerikai tisztségviselők kedden.

A bejelentés szerint az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonok Ellenőrzéséért Felelős Irodája (OFAC) azt követően helyezi vissza Iránt a szankciós listára, hogy hétfőn és kedden támadás ért több, a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajót.

„Ahogy Donald Trump elnök és az adminisztráció többször megerősítette, az Iránnal érvényben lévő egyetértési nyilatkozat teljes mértékben teljesítményalapú, azaz Irán csak akkor húzhat belőle hasznot, amennyiben megfelelő magatartást tanúsít” – fogalmazott az illetékes a washingtoni lépést indokolva, hozzátéve, hogy Irán cselekedetei a szorosban teljes mértékben elfogadhatatlanok az Egyesült Államok számára, és következményekkel járnak.

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Az Irán számára adott mentesség a kőolajeladásokra vonatkozó szankciók alól része volt az Egyesült Államokkal kötött egyetértési megállapodásnak, amelynek értelmében 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött egy átfogó békemegállapodás érdekében. Az egyezség keretében mindkét fél vállalta, hogy megállít minden katonai műveletet, és Irán kötelezettséget vállalt a Hormuzi-szoros akadálytalan megnyitására, és ennek fejében kapott felmentést bizonyos olajszankciók alól és juthat hozzá bizonyos befagyasztott vagyonelemekhez.