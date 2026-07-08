Kuvaitot és Bahreint is célba vette az iráni rakétazápor – a tűzszünet törékeny, a béke távoli

Nemcsak, hogy újra katonai cselekmények zajlanak az iráni háborúban, egyből eszkalálódni is látszik a konfliktus. Az iráni Forradalmi Gárda szerdán közölte, hogy amerikai katonai létesítményeket vett célba Bahreinben és Kuvaitban, miután az Amerikai Egyesült Államok katonai csapások sorozatát hajtotta végre Irán ellen, válaszul a Hormuzi-szorosban közlekedő tartályhajók elleni támadásokra.

Újra robbanások ázzák meg Irán térségét, bizonytalanná válik a Hormuzi-szoros helyzete / Fotó: Stringer / Reuters

A Reuters értesülései szerint az eleve törékeny tűzszüneti megállapodás újabb súlyos megsértéseként az Iszlám Forradalmi Gárda összehangolt rakéta- és dróntámadást hajtott végre az Egyesült Államok kulcsfontosságú katonai létesítményei ellen, köztük

a bahreini Bandar Salman térségében,

az amerikai haditengerészet Ötödik Flottájának körzetében,

valamint a kuvaiti Ali Al Salem légibázison.

Emellett állításuk szerint lelőttek egy amerikai MQ–9 típusú drónt, amely megpróbálta megzavarni a műveletet. Légiriadó-szirénák szólaltak meg Bahreinben és Kuvaitban, a kuvaiti hadsereg pedig közölte, hogy légvédelmi rendszerei ellenséges rakéta- és dróntámadásokat hárítanak el. Az amerikai hadsereg egyelőre nem kommentálta az iráni támadásokat.

Az Wshington ezt megelőzően újabb katonai csapásokat indított Irán ellen, és visszavonta azt az engedélyt, amely lehetővé tette Irán számára a kőolaj értékesítését, válaszul a Hormuzi-szorosban három tartályhajó ellen végrehajtott támadásokra.

Az Amerikai Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy a művelet során célba vették az Iszlám Forradalmi Gárda több mint 60 kisebb hajóját. A művelet célja az volt, hogy jelentős árat fizettessen Iránnal a hajózás elleni, a tűzszünetet sértő támadások miatt.

„Az iráni erők indokolatlan agressziója egyértelmű és veszélyes megsértése a tűzszünetnek, valamint aláássa a hajózás szabadságát” – közölte a CENTCOM.

Megsértették a tűzszünetet

A NATO főtitkára, Mark Rutte az ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok újabb Irán elleni támadásai teljes mértékben szükségesek voltak.

Ha tűzszünet van érvényben, és Irán lényegében megsérti azt, akkor szerintem kulcsfontosságú, hogy az Egyesült Államok határozottan reagáljon

– mondta Rutte.