Donald Trump volt minisztere kimondta, amit senki sem akart hallani: Amerika az iráni háborút nem nyerheti meg a levegőből, jöhet a szárazföldi invázió

Hamarosan akár még súlyosabbá válhat a közel-keleti konfliktus. Donald Trump amerikai elnök korábbi védelmi minisztere arra figyelmeztetett, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem fogja megnyerni az Irán elleni háborút pusztán légi bombázásokkal, hanem az Iszlám Köztársaság gazdaságának megfojtásával kellene rákényszerítenie Teheránt a Hormuzi-szoros megnyitására.

Donald Trump korábbi minisztere egy iráni szárazföldi invázió lehetőségéről is beszélt / Fotó: Saul Loeb / AFP

Az Amerikai Egyesült Államok szerdán újabb csapásokat mért Iránra, Trump pedig kijelentette, hogy a következő hetekben fokozni fogja a támadásokat annak érdekében, hogy megállapodásra kényszerítse az irániakat.

Mark Esper, aki Trump első elnöki ciklusában vezette a Pentagon munkáját, a Financial Timesnak úgy nyilatkozott, hogy ez a stratégia nem változtatná meg Irán álláspontját és azon törekvését, hogy ellenőrzése alatt tartsa a szorost.

„Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ha ugyanazzal az intenzitással folytatnánk a bombázásokat, mint néhány hónappal ezelőtt, és ezt hosszabb időn keresztül fenn is tartanánk, az érdemi változást hozna” – mondta Esper.

Kiújultak a harcok Iránnal

Donal Trump múlt héten bejelentette, hogy véget ért az Iránnal kötött, rövid életű tűzszünet, miután az elnök állítása szerint Teherán megsértette azt az Egyesült Államokkal kötött egyetértési megállapodást, amely a Hormuzi-szoroson keresztüli szabad tengeri hajózás biztosításáról szólt arra az időszakra, amíg a felek egy hosszabb távú rendezésről tárgyalnak. A harcok kiújulása azzal fenyeget, hogy a Közel-Kelet ismét súlyos válságba sodródik, miközben újabb inflációs hullámot indíthat el a világgazdaságban.

A kulcsfontosságú tengeri útvonalon – amelyen a világ kőolajforgalmának mintegy 20 százaléka halad át – a hajózás szabad volt azelőtt, hogy az Egyesült Államok és Izrael hadműveleteket indított volna Irán ellen. A támadásokat követően Teherán nagyrészt lezárta a szorost, és a hajóforgalom azóta is csupán töredéke a konfliktus előtti szintnek.

Esper kedden, Aspenben nemzetbiztonsági szakértők előtt arról beszélt, hogy a Trump-adminisztrációnak átfogó gazdasági nyomásgyakorlást kellene alkalmaznia a Hormuzi-szoros körüli konfliktus rendezésére, amely világszerte megemelte az üzemanyagárakat.