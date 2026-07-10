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Irán

Merényletet terveznek Donald Trump ellen – figyelmeztették az elnököt, mire készülhet Irán

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Izrael Trump elleni iráni merénylettervre figyelmeztette az Egyesült Államokat. Iránban sokan szeretnék holtan látni az amerikai elnököt Ali Hamenei ajatollah megölése miatt.
VG/MTI
2026.07.10, 10:10

Izrael hírszerzési információt adott át az Amerikai Egyesült Államoknak arról, hogy Irán merényletet készít elő Donald Trump amerikai elnök ellen – jelentette pénteken az izraeli média a The Wall Street Journal és a CNN bennfentes forrásokra hivatkozó értesülései alapján. A figyelmeztetést ezen a héten továbbították az amerikai hatóságoknak.

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Donald Trump elleni merényletet fontolgathat Irán / Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP

Más amerikai tisztségviselők ugyanakkor azt valószínűsítették, hogy az izraeli figyelmeztetés célja az lehetett, hogy befolyásolja Donald Trump döntéseit az Irán elleni katonai fellépés fokozásáról. Az értesülések nem ismertették az állítólagos iráni merényletterv részleteit.

Irán 2020 óta, vagyis azóta, hogy az Egyesült Államok megölte Kászem Szolejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda eliterőinek parancsnokát, nyilvánosan is hangoztatja Donald Trump meggyilkolásának szándékát.

A The Wall Street Journal szerint az amerikai elnök halálát követelő felhívások Ali Hamenei amerikai-izraeli légicsapásban meggyilkolt legfőbb vezető gyászmegemlékezéseken is hangsúlyosan megjelentek.

Trump a héten ismét utalt az őt fenyegető veszélyre. „Meg akarják ölni az Egyesült Államok vezetőjét, engem. Minden listájukon rajta vagyok. Eddig talán szerencsém volt, de lehet, hogy ez nem tart örökké” – mondta az amerikai elnök.

A CNN egy másik amerikai forrása szerint jelenleg diplomáciai erőfeszítések folynak az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség enyhítésére. A forrás szerint az amerikai katonai csapásokat szándékosan korlátozott mértékben hajtják végre, hogy elkerüljék a további eszkalációt, és "teret adjanak a diplomáciának".

A gyászmenet útját is elérte a háború: amerikai csapás rázta meg Iránt – teljesen megbénult a vasúti közlekedés

Új szintre emelkedett az amerikai-iráni konfliktus: az Egyesült Államok vasúti hidakat támadott azon az útvonalon, amelyen zarándokok milliói indultak a néhai Ali Hamenei ajatollah temetésére Mashhadba. A támadások miatt megbénult a vasúti közlekedés, miközben a felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást.

A síita szent városban csütörtökön helyezik végső nyugalomra Ali Hameneit, aki a februári amerikai–izraeli támadások első hullámában vesztette életét. A légicsapások miatt leállt a Teheránból és az ország déli térségeiből Mashhad felé tartó vasúti közlekedés.

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