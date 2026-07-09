A gyászmenet útját is elérte a háború: amerikai csapás rázta meg Iránt – teljesen megbénult a vasúti közlekedés

Új szintre emelkedett az amerikai-iráni konfliktus: az Egyesült Államok vasúti hidakat támadott azon az útvonalon, amelyen zarándokok milliói indultak a néhai Ali Hamenei ajatollah temetésére Mashhadba. A támadások miatt megbénult a vasúti közlekedés, miközben a felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást.

Amerikai rakéták csapódtak be Irán északkeleti részén, közvetlenül a Hamenei temetésére vezető vasútvonalon / Fotó: RIZWAN TABASSUM / AFP

A síita szent városban csütörtökön helyezik végső nyugalomra Ali Hameneit, aki a februári amerikai–izraeli támadások első hullámában vesztette életét.

A légicsapások miatt leállt a Teheránból és az ország déli térségeiből Mashhad felé tartó vasúti közlekedés.

Az egyik rakéta egy, a várostól mintegy 55 kilométerre fekvő hidat semmisített meg, míg egy másik csapás a Gorgan–Incse Borun vasútvonal egyik átkelőjét érte. Ez az útvonal nemcsak belföldi személyszállítási kapcsolat, hanem fontos árufuvarozási folyosó Közép-Ázsia felé is.

Az iráni vezetés szerint a támadások tudatos provokációt jelentettek a hatnapos gyászszertartás idején. A külügyminisztérium úgy fogalmazott, Washington ismét bizonyította, hogy nem érti az iráni társadalom hazafias összetartását.

Összeomlott az amerikai-iráni tűzszünet

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) közlése szerint az elmúlt két napban mintegy 90 katonai célpontot támadtak, hogy tovább gyengítsék Irán képességét a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni akciókra. A közlemény ugyanakkor nem tért ki arra, miért értek csapások közlekedési és energetikai infrastruktúrát is.

Irán válaszul rakéta- és dróntámadásokat indított amerikai katonai bázisok ellen Kuvaitban, Bahreinben és Katarban, miközben újabb légicsapásokról számoltak be az ország délkeleti részén is. Az iráni egészségügyi minisztérium szerint a két napos amerikai támadássorozatban legalább 14 ember meghalt, közel 80-an pedig megsérültek.

A feszültséget tovább növeli, hogy Donald Trump amerikai elnök már kijelentette: a korábban megkötött tűzszünetet befejezettnek tekinti. A két fél továbbra is egymást hibáztatja a megállapodás megszegéséért, miközben a Hormuzi-szoros körüli vita ismét a nyílt katonai összecsapások irányába sodorja a térséget.