Rettenetet szállítottak a sivatagi országba az iráni rakéták, az fogyhat el, ami nélkül nem élhetnek – újra izzik a háború

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) szombat éjszaka végrehajtotta a nyolcadik csapáshullámot a perzsa állam ellen a kiújult iráni háborúban, ezúttal a jordániai bázisra mért iráni csapást is megtorolták, melyben két amerikai katona életét vesztette - írja a Jerusalem Post. Az iráni csapások során közben jeges rémület költözött a sivatagba. A háború újra rátelepszik a Közel-Keletre, az energiáját féltő világ szorongva figyel.

Az iráni háború elérte Kuvaitot is / Fotó: AFP

Változatlan hevességgel folytatódik az iráni háború

A portál szerint valamivel később az iráni állami televízió is közölte az iráni hadseregre hivatkozva, hogy vasárnapra virradóra két amerikai katonai bázist vettek célba Kuvaitban.

A csapások célja, hogy tovább csökkentsék Irán azon képességét, hogy fenyegetést jelentsen a kereskedelmi hajózásra a Hormuzi-szorosban, és gyorsan megbüntessék az Iszlám Forradalmi Gárda erőit, akik tegnap este támadásokat indítottak amerikai katonák ellen Jordániában

– írta a CENTCOM az X-en.

Az amerikai hadsereg egy Hadzsiábád városa közelében lévő területet vett célba az iráni háborúban. Robbanásokat hallottak azonban Bandar Abbasz és a Kesm-sziget közelében is az iráni IRNA hírportál szerint, a Tasnim pedig arról számolt be, hogy az Egyesült Államok egy Sadegan közelében lévő helyszínre is csapást mért.

A CENTCOM szerint iráni part menti megfigyelő és légvédelmi létesítményeket, a tengeri hadviselési képességeket, rakéta- és dróntárolókat, valamint az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) azon erőit érték a találataik, akik kilőtték az amerikai katonákat Jordániában.

Korábban a CENTCOM bejelentette, hogy két amerikai katona meghalt, egy eltűnt, négy pedig megsérült a pénteki jordániai amerikai bázis elleni iráni csapásokban.

A négy sérült katonát jordániai kórházakba szállították, de azóta már elbocsátották őket, míg a többi, kisebb sérülések miatt megvizsgált személy már vissza is tért a szolgálatba

– áll a közleményben.

Közben megszólalt Donald Trump amerikai elnök is, aki „nagyon szomorú dolognak” nevezte a haláleseteket, de hozzátette, hogy

soha nem fogjuk megengedni, hogy Irán atomfegyverhez jusson.

Kuvaitban a jeges rémület az úr

Az Aljazeera pedig arról tudósított, hogy Kuvait szombaton másodszor is azzal vádolta meg Iránt, hogy megtámadott egy erőművet és egy vízművet az országban.