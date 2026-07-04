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Kármán András
támogatás
iskolakezdési támogatás

Új szabály jön a 100 ezres iskolakezdési támogatásnál – itt vannak a részletek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Adómentessé teszik a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást. A segítség mintegy 400 ezer gyermek után járhat, és a jogosult családok két részletben kapják meg.
VG
2026.07.04, 13:27
Frissítve: 2026.07.04, 14:14

Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a százezer forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni – közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton közösségi oldalán.

Iskolakezdési támogatás: kevés idő maradt a részletek kidolgozására, iparkodniuk kell a kijelölt minisztereknek (illusztráció)
Új szabály jön a 100 ezres iskolakezdési támogatásnál / Fotó: Unsplash

Kármán András Facebook-bejegyzésében azt írta: 

nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni 100 ezer forint a családoknak. 

Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent a számukra. 

„Nemcsak arra vagyok büszke, hogy a Tisza választási kampányban tett vállalását sikerült megvalósítani, hanem arra is, hogy mindezt – az előző kormánytól örökölt – nehéz költségvetési körülmények között sikerült végrehajtani” – fogalmazott a politikus.

A jelenlegi tervek szerint gyermekenként összesen 100 ezer forint támogatás jár a jogosultaknak, azonban azt két részletben folyósítják: augusztusban 50 ezer forint készpénzben, novemberben pedig további 50 ezer forint értékű utalvány formájában.

A támogatás nem minden családnak jár. Az eddigi bejelentések szerint az alábbi csoportok részesülhetnek belőle:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,
  • egyszülős családok,
  • tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családok,
  • sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket nevelő családok.

Az első részletet, 50 ezer forintot, augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár, ez már a tanév kezdete előtt ilyen módon fel is használható majd a szükséges eszközök beszerzésére.

A második részletet – 50 ezer forint – novemberben, utalvány formájában kapják meg a családok, amit továbbra is az iskoláztatásra lehet felhaszálni.

Magyar Péter korában úgy fogalmazott, hogy az elmúlt évtizedekben Magyarországon elvált egymástól a nehéz sorsú, valamint a biztonságban élő gyermekek valósága

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy cél a segítségnyújtással együtt az, hogy elérjék, egyetlen gyermek se érezze kevesebbnek magát a többieknél, amikor iskolába megy, és ha ez teljesül, a támogatás eléri célját. 

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