Szinte a semmiből tűnt fel négy év után Putyin luxusjachtja: már azt is tudni vélik, hogy épp hova tart
Csaknem négy év hallgatás után ismét jelet adott magáról a Graceful nevű luxusjacht, amelyet régóta Vlagyimir Putyinhoz kötnek. A hajó a Balti-tengeren halad orosz hadihajók kíséretében, célállomásként pedig Isztambult jelölték meg. A most török vizekre tartó hajó nem az orosz elnök jachtflottájának legértékesebb darabja, azt már korábban lefoglalták az olasz hatóságok – írta meg az osztrák Der Standard című lap.
A jacht 2022-ben sietve hagyta el a német vizeket, majd eltűnt
A 82 méter hosszú, öt fedélzettel rendelkező szuperjacht értékét mintegy 105 millió euróra becsülik. Fedélzetén
- helikopter-leszálló,
- fedett medence,
- színház
- és hat vendéglakosztály
található. A tulajdonosi lakrészhez egy négyszáz palack befogadására alkalmas borospince is tartozik, a medence mozgatható padlója pedig táncparketté alakítható.
A Graceful 2014-ben készült el egy hamburgi hajógyárban, legközelebb pedig 2022 elején ismét Németországban tűnt fel átfogó felújítás miatt, ám február 7-én sietve elhagyta a kikötőt.
Nem csoda, hiszen, néhány héttel később Oroszország megindította Ukrajna elleni teljes körű invázióját, amelyet követően sorra vezették be a nyugati szankciókat.
A jacht Kalinyingrádba hajózott, majd 2022 augusztusában kikapcsolták a helyzetjelzőjét, később Észtország partjainál még feltűnt, akkor Kosatka néven, egy orosz parti őrségi hajó kíséretében, ám ezt követően hosszú időre eltűnt a nyilvános hajókövető rendszerekről.
A transzpondert néhány nappal ezelőtt ismét aktiválták. Német és dán sajtóértesülések szerint a Graceful egy orosz haditengerészeti kötelék részeként halad, a Szeveromorszk romboló és a Voevoda biztosítóhajó kíséretében. A beszámolók szerint a fedélzetet drónok elleni védőháló borítja, és drónelhárító eszközöket is felszereltek rá.
Védelmi szakértők úgy vélik, az áthelyezés összefügghet azzal, hogy az ukrán dróntámadások egyre mélyebben érik el az orosz hátországot.
A dán és a német haditengerészet szintén figyelemmel kísérte a konvoj útját, amikor az áthaladt a dán szorosokon.
A MarineTraffic adatai szerint a hajó hétfő este ismét kikapcsolta transzponderét Dánia északi csücskénél. Célállomására, Isztambulba a jelenlegi adatok alapján július 12-én érkezhet meg.
A Graceful már évek óta nyugati szankciók hatálya alatt áll. Bár hivatalosan nem Putyin tulajdona, az amerikai hatóságok szerint olyan vagyonelemnek számít, amelyhez az orosz elnök érdekeltsége fűződik. A jachtot 2021-ben Putyin és Alekszandr Lukasenka belarusz elnök fekete-tengeri találkozóján is használták.
Nagyobb biztonságban lehetnek az orosz luxushajók török vizeken
Közben egy másik mintegy 71 méteres, Victoria névre keresztelt, Putyinhoz köthető luxusjacht is elhagyta az orosz vizeket. A hajó Krasznodar térségéből indult, és már megérkezett Isztambulba, következő úti célja pedig Bodrum lehet. Elemzők szerint a török kikötők jelenleg nagyobb biztonságot jelenthetnek az orosz vezetéshez köthető hajók számára.
A Putyinnak tulajdonított luxusflotta legnagyobb darabja, a csaknem 140 méteres Scheherazade továbbra is olasz állami felügyelet alatt áll. A több mint 600 millió euróra becsült jachtot 2022 májusában foglalták le az Oroszországgal szemben bevezetett európai uniós szankciók alapján, és azóta sem hagyhatta el az olasz kikötőt.