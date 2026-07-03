Folytatja a kirúgásokat a kormány: Kapitány István péntek este menesztette a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatóságából Guller Zoltánt

Újabb fontos tisztségétől fosztották meg Guller Zoltánt: Kapitány István visszahívta a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatóságának elnöki és tagi pozíciójából. A döntés néhány nappal azután született meg, hogy a Szerencsejáték Zrt. éléről is felmentették.

Péntek este újabb személyi döntésről számolt be Kapitány István / Fotó: AFP

Kapitány István folytatja a kormány tisztogatását

A gazdasági és energetikai miniszter péntek este Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy azonnali hatállyal visszahívta a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. igazgatóságának elnöki, valamint tagi tisztségéből.

A bejelentés szerint a döntés pénteken lépett hatályba.

A lépés néhány nappal azt követően történt, hogy Kármán András pénzügyminiszter felmentette Guller Zoltánt a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatói tisztségéből is. A nyilvánosságra került adatok szerint ezen a poszton havi bruttó ötmillió forintos fizetés illette meg, míg a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnökeként további havi bruttó 2 259 600 forint díjazásban részesült.

Guller Zoltán neve az elmúlt években többször is a figyelem középpontjába került a Magyar Turisztikai Ügynökség működésével kapcsolatban. Korábban az MTÜ vezérigazgatójaként azt nyilatkozta, hogy az egyedi támogatásokról szakmai grémium dönt.

Később azonban kiderült, hogy a támogatások odaítéléséről valójában ő maga határozott.

Az ügyből jogvita is lett. A Magyar Turisztikai Ügynökség a bíróság előtt azzal érvelt, hogy Guller Zoltán gondolatai nem minősülnek közérdekű adatnak, ezért nem kell kiadni az ezzel kapcsolatos információkat. A bírósági eljárás végén azonban az ügynökségnek nyilvánosságra kellett hoznia, kik vesznek részt a pályázat nélkül odaítélt állami támogatások elbírálásában.

A mostani döntés újabb fontos állomása annak a személyi átrendeződésnek, amely az állami tulajdonú társaságok vezetésében az elmúlt napokban zajlik. Guller Zoltán néhány napon belül két kiemelt vezetői megbízatását is elveszítette: előbb a Szerencsejáték Zrt. éléről mentették fel, majd péntek este a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatóságából is visszahívták.