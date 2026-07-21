Elveszi a Tisza-kormány Kapitány István egyik legmeglepőbb jogkörét, a gazdasági miniszter a Facebookon reagált: „40 év vezetői tapasztalattal a hátam mögött megtanultam”

„Megszűnik egy jogköröm. És ez így van jól. Eddig a törvény szerint a gazdasági miniszter, vagyis én, egyedül dönthettem volna arról, hova kerüljenek Magyarországon az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek. Ezt a jogkört a kormány most megszünteti” – jelentette be kedd esti Facebook-bejegyzésében Kapitány István.

Kapitány István egyik jogköre megszűnik, de egyáltalán nem bánja / Fotó: AFP

A gazdasági és energetikai miniszter szerint az előző kormány így képzelte a működést: homályos szempontok, egyszemélyi döntések, a helyi közösségek megkérdezése nélkül. „Szerencsére egyetlen ilyen eljárás sem zárult le a kormányváltásig. De itt nem is az a baj, hogy hány döntés született így. Maga az alapelv helytelen” – tette hozzá a tárcavezető.

„Mert hol dől el jobban egy ilyen kérdés? Egy miniszter asztalán, vagy egy olyan testületnél, ahol környezetvédők, mérnökök, egyetemi szakemberek és a hatóságok együtt, azonos mércével vizsgálnak minden ügyet? A válasz egyértelmű. Az emberek egészségét és a környezetet akkor tudjuk megvédeni, ha minden szakmai szempont az asztalra kerül, nem csak egy” – emelte ki a miniszter.

40 év vezetői tapasztalattal a hátam mögött megtanultam: a jó vezető nem gyűjti a hatalmat, hanem jó kezekbe adja a döntéseket.

„A jogkör megszüntetésének előkészítését az első kormánydöntések egyikeként kaptam feladatul. Határidőre elkészültünk, a javaslatot a Parlament a mai napon, éppen most, vitatja meg. Júniusban pedig megalapítottuk azt a tárcaközi munkacsoportot, amely ágazati, környezetvédelmi és egyetemi szakértőkkel dolgozik az akkumulátoripar teljes szabályozásának átalakításán: szigorúbb hatósági ellenőrzés, valódi szankciók, és mindenekelőtt a helyi közösségek, a munkavállalók és a környezet védelme” – zárta gondolatai Kapitány István.

A védett üzemanyagárakról továbbra is dönthet Kapitány István

Az Orbán-kormány március 9-én védett üzemanyagárakat vezetett be, így a lakosság a benzin literjét 595 forintért, a dízel literjét pedig 615 forintért tankolhatja, immáron negyedik hónapja. Az intézkedés a kormányváltás után is érvényben maradt, mivel a Tisza-kormány meghosszabbította. Magyar Péter végül június 17-én, szerdán tett bejelentést az üzemanyag védett árának megszüntetéséről. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pedig arról számolt be, úgy látja, hogy az árak további csökkenése mellett vissza lehet térni a piaci működéshez.