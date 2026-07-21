Megtörte a csendet: váratlanul megszólalt Kapu Tibor a köztársasági elnöki jelöltállításról, a magyar űrhajós súlyos üzenetet küldött – "Nem vigyáztunk a királynőre"

Különös időpontban tett közzé új bejegyzést a közösségi oldalán a második magyar űrhajós, Kapu Tibor. A megszólalása azért is figyelemre méltó, mert ezzel több mint három hónapos csendet tört meg, legutóbb április 12-én posztolt.

Megtörte a csendet: váratlanul megszólalt Kapu Tibor a köztársasági elnöki jelöltállításról / Fotó: Kapu Tibor / Facebook

Ráadásul a téma is igen érzékeny, hiszen az új köztársasági elnök kiválasztása kapcsán tett most nyilatkozatot. Ennek külön hangsúlyt ad, hogy a csating különböző szintjein Kapu Tibor neve rendere elhnagzik, mint lehetséges államfő.

Ez azért is kaphat új lendületet, mert hétfőn este Magyar Péter és a Tisza elsőszámú jelöltje a posztra, Polgár Judit visszautasította a felkérést. A sakkmester azt írta, hogy "nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni."

Ugyanakkor hozzátette, hogy egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogat majd e célok elérésében. A váratlan fordulatra Magyar Péter is azonnal reagált.

A miniszterelnök vállalata a felelősséget a kudarcért, ahogy egyébként a saját tábora is inkább őt okolta a Tisza első köztársasági elnök jelöltjének elbukásáért.

Megtörte a csendet: váratlanul megszólalt Kapu Tibor a köztársasági elnöki jelöltállításról

Ezek után tette közzé közleményét Kapu Tibor. Rögtön az elején felhívta rá a figyelmet, hogy legutóbb április 12-én, az űrhajózás világnapján szólalt meg ezen a fórumon. "Ha van még legalább ekkora évforduló az emberes űrrepülés történetében, akkor az a mai: 1969-ben ezen a napon történt a holdra szállás. Ahogy ma megtanultam, éppen ma van a sakk világnapja is. Ironikus" – kezdte hétfő késő esti bejegyzését a Facebookon.

Azzal folytatta, hogy a nap rengeteg tanulsággal szolgált a számára, majd egyértelműen a Polgár Judittal történtekre, a Tisza és Magyar Péter jelöltállítására tért ki. "Vezérelheti az embert a jóakarat és a színtiszta logika, de van, hogy nagyszerű dolgokhoz ezek önmagukban nem elegendők. Van, hogy megfontoltságra és összetartásra is szükség van. És van, hogy ezek hiányában rendkívüli értéket veszítünk" – fogalmazott.