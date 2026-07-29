Kármán András kifakadt a Facebookon: a kormányülésről posztolta ki, hogy alig lehet bírni a Tisza-kormány tempóját – „Jól esne egy kicsit hosszabb ebédszünet”

„A hét egyik nagyon fontos, ugyanakkor nehéz napja: ma kormányülés van!” – írta Kárám András szerdán a Facebookon.

Kármán András kifakadt a Facebooko / Fotó: Kármán András/ Facebook

A pénzügyminiszter arról számolt be, hogy a kabinet jellemzően a hét közepén tárgyalja meg az előterjesztéseket, fogadja el a határozatokat és hozza meg döntéseit.

A napirenden olyan kiemelt kérdések is szerepelnek, mint

a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadítása,

az iskolakezdési támogatás bevezetése,

valamint a vényköteles gyógyszerek áfamentessége.

Kármán András szerint a kormányülések gyakran kora reggeltől késő estig tartanak,

a kabinet pedig egész nyáron folyamatosan dolgozik.

Hozzátette: bár a munka komoly terhet jelent, minden döntéssel közelebb kerülhetnek egy „emberséges és működő Magyarország” megteremtéséhez. Bejegyzését azzal a tréfás megjegyzéssel zárta, hogy néha azért jól jönne egy hosszabb kávé- vagy ebédszünet.