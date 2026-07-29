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kormány
Kármán András
miniszter

Kármán András kifakadt a Facebookon: a kormányülésről posztolta ki, hogy alig lehet bírni a Tisza-kormány tempóját – „Jól esne egy kicsit hosszabb ebédszünet”

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Ismét összeült a Tisza-kormány, amely többek között az uniós források felszabadításáról, az iskolakezdési támogatásról és a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről tárgyal. Kármán András szerint a kabinet egész nyáron megállás nélkül dolgozik.
2026.07.29, 15:17
Frissítve: 2026.07.29, 15:29

„A hét egyik nagyon fontos, ugyanakkor nehéz napja: ma kormányülés van!” – írta Kárám András szerdán a Facebookon.

Kármán András
Kármán András kifakadt a Facebooko / Fotó: Kármán András/ Facebook

A pénzügyminiszter arról számolt be, hogy a kabinet jellemzően a hét közepén tárgyalja meg az előterjesztéseket, fogadja el a határozatokat és hozza meg döntéseit.

A napirenden olyan kiemelt kérdések is szerepelnek, mint 

  • a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadítása, 
  • az iskolakezdési támogatás bevezetése, 
  • valamint a vényköteles gyógyszerek áfamentessége.

Kármán András szerint a kormányülések gyakran kora reggeltől késő estig tartanak, 

a kabinet pedig egész nyáron folyamatosan dolgozik. 

Hozzátette: bár a munka komoly terhet jelent, minden döntéssel közelebb kerülhetnek egy „emberséges és működő Magyarország” megteremtéséhez. Bejegyzését azzal a tréfás megjegyzéssel zárta, hogy néha azért jól jönne egy hosszabb kávé- vagy ebédszünet.

 

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