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Kehi
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
közpénz

Folytatódik a rendszerváltás: Magyar Péter egy korábbi NAV-os szakembert nevezett ki KEHI-elnöknek

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Nyílt pályázat után Szeverényi Dávidot választotta a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) elnöki pozíciójára a Miniszterelnökség. A KEHI új vezetője szakmai tudásával és feddhetetlenségével hitelesen képes vezetni a közpénz védelmét szolgáló ellenőrző hivatalt, melynek feladata nemcsak a visszaélések feltárása, hanem javaslataival a megelőzésük is.
VG
2026.07.22, 15:22

A miniszterelnök – a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára – június elején mentette fel a KEHI előző elnökét, Gaál Szabolcs Barnát. A Hivatal az elmúlt évben mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben – és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel – írja a kormány.hu.

Szeverényi Dávid a KEHI új elnöke
Szeverényi Dávid a KEHI új elnöke/Fotó: kormany.hu

A KEHI új elnöke minden aktát újranyit

Sem a Hivatal vezetése, sem az őt felügyelő kormányzat nem vette komolyan a közpénz védelmét. A feltárt szabálytalanságokat – a milliárdos kormányzati forráshiánytól a szabálytalan állami beszerzésekig – rendre az asztalfiókban hagyták, felelőst nem neveztek meg, a pénzt nem hajtották be, következmény nem lett. Ennek a korszaknak vége. Az új Hivatal és új elnöke minden aktát újranyit, és kivizsgál minden elfektetett ügyet. Ha a vizsgálat azt mutatja, hogy bárki a beosztásával visszaélt, annak vállalnia kell a következményeket.

A korábbi elnök felmentése után a Miniszterelnökség most először döntött úgy, hogy nyílt eljárásban választja ki a KEHI vezetőjét. 

A pályázatra több mint hetvenen jelentkeztek. Az erős és sokszínű szakmai mezőnyben volt jogi, közgazdasági, pénzügyi, ellenőrzési, közbeszerzési, számvevőszéki, közigazgatási és vezetői tapasztalattal rendelkező szakember is. Közülük Szeverényi Dávidra esett a választás, aki szakmai tudásával és feddhetetlenségével hitelesen képes vezetni a közpénz védelmét szolgáló ellenőrző hivatalt. Szeverényi Dávid okleveles közgazdász, pénzügyőr, korábban a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál dolgozott, főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF). A Nemzeti Közszolgálati Egyetem óraadó oktatója.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladata a jövőben a kormányzati közpénzfelhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, és nemcsak a visszaélések feltárása, hanem javaslataival a megelőzésük is – azoknak a kiskapuknak a bezárása, amelyeken eddig a közpénz kifolyt.

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