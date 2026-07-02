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dróncsapás
Volodimir Zelenszkij
Kijev

Lángba borult Kijev – Oroszország rakéták és drónok tömegével támadta az ukrán fővárost

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Harmincnégyen megsérültek és legalább nyolcan meghaltak az ukrán főváros ellen indított éjszakai orosz rakéta- és dróntámadásban. Kijev több kerületében lakóházak, egy egészségügyi intézmény és más polgári létesítmények is megrongálódtak.
Lehoczky Milán
2026.07.02, 06:30
Frissítve: 2026.07.02, 07:11

Legalább nyolcan meghaltak, további 34-en pedig megsérültek, amikor Oroszország csütörtökre virradó éjszaka drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadta az ukrán fővárost. A sérültek között egészségügyi dolgozók is vannak. Kijev több kerületében lakóépületek, egy egészségügyi intézmény és egy piac is megrongálódott – írja a Kyiv Post.

Kijevi drón- és rakétatámadás
A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy az éjszaka folyamán maradjanak a kijevi óvóhelyeken. / Fotó: dnipropetrovskaOD / Telegram

Ukrán vezetés: Moszka a Kijev elleni támadásokkal igyekszik fokozni a nyomást

A számos sérülttel járó és több halálos áldozatot követelő légitámadás több hullámban zajlott, az ukrán légierő előbb drónok közeledésére figyelmeztetett, később pedig ballisztikus rakéták érkezését jelezte. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy az éjszaka folyamán maradjanak az óvóhelyeken.

A mentőegységek folyamatosan dolgoztak a becsapódások helyszínein. Több helyen tüzek keletkeztek, épületek részben összeomlottak, és emberek rekedtek a romok alatt.

A Sevcsenkivszkij kerületben részben megsemmisült egy egészségügyi intézmény. Vitalij Klicsko kijevi polgármester közlése szerint öt egészségügyi dolgozó megsérült, egyikük életveszélyes állapotban van. Ugyanebben a városrészben egy piac is kigyulladt a lehulló törmelék miatt.

A Desznyanszkij kerületben egy kilencemeletes lakóház sérült meg, ahol a hatóságok szerint emberek rekedhettek az épületben. A Darnickij kerületben egy ötszintes társasház gyulladt ki és részben összeomlott. A Holoszijivszkij kerületben egy magas lakóépületben ütött ki tűz.

A támadás előtt néhány órával Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt írországi látogatásán, hogy az ukrán hírszerzés nagyszabású orosz csapás előkészületeit észlelte. Az ukrán elnök szerint a fenyegetés közvetlen volt, amit az éjszakai események is megerősítettek.

A városvezetés szerint a károk teljes felmérése még folyamatban van, ezért az áldozatok és a sérültek száma tovább emelkedhet.

Az ukrán vezetés úgy értékeli, hogy 

  • a lakóházak, 
  • kórházak és 
  • más polgári létesítmények 

elleni támadások tudatos katonai stratégiát tükröznek. Kijev álláspontja szerint ezek célja a lakosság megfélemlítése és a politikai nyomás fokozása.

A csapások időzítése figyelemre méltó, miután a NATO vezetői hamarosan csúcstalálkozóra gyűlnek össze. Ukrajna várhatóan ismét korszerűbb légvédelmi rendszerek, több elfogórakéta és további katonai támogatás biztosítását kéri szövetségeseitől.

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