Lengyelország a jövő heti NATO-csúcstalálkozón már nem támogatja automatikusan az Ukrajnának szánt újabb pénzügyi kötelezettségvállalásokat – erről beszélt Donald Tusk lengyel miniszterelnök pénteken Varsóban. A kijelentés különösen nagy jelentőségű, mert Varsó az orosz–ukrán háború kezdete óta Kijev egyik legfontosabb katonai, logisztikai és politikai támogatója volt, most azonban egyre határozottabban helyezi előtérbe saját biztonsági és pénzügyi érdekeit.

Kijev legfontosabb szövetségese közölte: ennyi volt, nem ad több pénzt Ukrajnának / Fotó: NurPhoto via AFP

Tusk a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy Lengyelország továbbra is támogatja Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban, ugyanakkor úgy fogalmazott, Varsónak óvatosnak kell lennie, amikor újabb pénzügyi vállalásokról dönt. A lengyel kormányfő szerint országa különleges helyzetben van, mivel az Európai Unió keleti határának védelmében Lengyelország viseli a legnagyobb terhet.

Lengyelországnak saját, komoly felelőssége van az Európai Unió keleti határának védelmében. Ukrajna harcol, de Lengyelország viseli a határvédelem fő terhét, ezért különleges elbánást érdemel

– fogalmazott. Elmondta azt is, hogy már utasította a külügy- és a védelmi minisztert a NATO-csúcson képviselendő lengyel álláspontról.

Kijev 70 milliárd euró új támogatásra számít

A Bloomberg értesülése szerint a NATO vezetői a jövő heti ankarai csúcstalálkozón olyan közös nyilatkozatot készülnek elfogadni, amelyben a tagállamok 2026-ra és 2027-re összesen 70 milliárd euró (mintegy 28 300 milliárd forint) új támogatást ígérnének Ukrajnának. Tusk nyilatkozata alapján azonban Lengyelország már nem kíván automatikusan csatlakozni minden újabb pénzügyi kötelezettségvállaláshoz, hanem saját biztonsági és költségvetési szempontjait is nagyobb súllyal veszi figyelembe.

Zelenszkijtől még a legmagasabb lengyel állami kitüntetést is visszavették

Az elmúlt időszakban a lengyel-ukrán viszonyt nemcsak a háború finanszírozásáról szóló vita terhelte. A két ország között ismét előtérbe kerültek a második világháború történelmi kérdései, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy olyan katonai egységről nevezett el alakulatot, amely a második világháborús ukrán nacionalista felkelőkhöz kötődik.