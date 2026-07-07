Riadtan figyel minden ország a Csendes-óceánnál, Kína új atomfegyvert próbált ki: mi lesz ennek a vége?

Kína a héten tengeralattjáróról indított ballisztikus rakétát a Csendes-óceán irányába, ami szakértők szerint új szakaszt nyithat Peking nukleáris stratégiájában.

Kína lépése komoly aggodalmat váltott ki a térségben / Fotó: AFP

A Bloomberg cikke szerint az elemzők arra számítanak, hogy a jövőben rendszeressé válhatnak az ilyen tesztek, miközben Hszi Csin-ping kínai elnök vezetésével a világ leggyorsabban bővülő nukleáris arzenálja épül ki.

A hétfői indítás történelmi jelentőségű: ez mindössze a harmadik nyilvánosan ismert alkalom, hogy a Kínai Népköztársaság 1949-es megalakulása óta nagy hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki a Csendes-óceán fölé.

Az első ilyen tesztet 1980-ban hajtották végre, a következőre pedig egészen 2024-ig kellett várni, amikor egy interkontinentális ballisztikus rakéta Tahiti közelében csapódott a tengerbe.

A mostani kísérlet azonban egy fontos újdonságot is hozott: ezúttal nem szárazföldi indítóállásból, hanem tengeralattjáróról hajtották végre a rakétaindítást.

Ezzel Kína demonstrálta nukleáris elrettentő képességének tengeri elemét, amely a szárazföldi rakétaerőkkel együtt alkotja az ország úgynevezett nukleáris triádját. Az elemzők szerint a következő lépés várhatóan az lesz, hogy Peking stratégiai bombázóról is bemutat egy nukleáris csapásmérő képességet.

Mike Hughes, az Ausztrál Stratégiai Politikai Intézet védelmi programjának vezetője szerint a teszt egyértelműen azt mutatja, hogy Kína katonai és nukleáris modernizációja változatlan ütemben halad.

„Már nem lehet kétség afelől, hogy Kína regionális dominanciára törekszik” – fogalmazott.

A rakétateszt több ázsiai-csendes-óceáni országban is komoly aggodalmat váltott ki.

Ausztrália destabilizálónak nevezte a lépést, Új-Zéland attól tart, hogy rendszeressé válhatnak az ilyen indítások, míg a Fülöp-szigetek szerint a teszt „felelőtlen katonai erőfitogtatás”, amely figyelmen kívül hagyja a kisebb országok biztonsági érdekeit.

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma közölte: továbbra is szilárdan kitart szövetségesei és partnerei védelme mellett.

A fejlemények miatt a térség államai igyekeznek megerősíteni tengeralattjáró-elhárító képességeiket.