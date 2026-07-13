Most tör ki a frász Zelenszkijnél: Kína megalkotta a szuperfegyvert, amit ha átad az oroszoknak, Ukrajna megbénul – így működik

Kína ritka betekintést engedett egy olyan katonai fejlesztésbe, amely alapjaiban változtathatja meg az űrháború szabályait. A kínai kutatók szerint az új mikrohullámú rendszer akár 100 gigawattos impulzusokat is képes előállítani, ami bőven elegendő lehet alacsony pályán keringő műholdak elektronikájának megbénítására.

Kína állítólag egy műhold-gyilkos szuperfegyvert fejlesztett ki, amellyel új szintre emelné az űrháborút / Fotó: Arif7871 / Shutterstock

Kínai katonai kutatók egy szokatlanul részletes tanulmányban ismertették azt a nagy teljesítményű mikrohullámú rendszert, amely akár 100 gigawattos impulzusokat is képes előállítani. A fejlesztés jelentős előrelépést jelenthet az elektronikai hadviselésben, mivel a szakértők szerint

már egyetlen 1 gigawattos impulzus is elegendő lehet ahhoz, hogy súlyos károkat okozzon egy alacsony Föld körüli pályán keringő műhold elektronikai rendszereiben.

A kínai Nemzeti Védelmi Technológiai Egyetem (NUDT) kutatói szerint az áttörést nem egy minden eddiginél nagyobb generátor megépítése, hanem egy új moduláris architektúra hozta. A rendszer több kompakt impulzusgenerátort működtet tökéletes szinkronban, így azok együttes teljesítménye elérheti a 100 gigawattot, miközben az egyes egységek nem lépik át az elektromos szigetelés fizikai korlátait.

Összehasonlításképpen: egy hagyományos háztartási mikrohullámú sütő körülbelül 800 wattos teljesítménnyel működik, ami mindössze 0,0000008 gigawattnak felel meg.

Kína célba vette a Starlinket

A tanulmány illeszkedik Peking egyre nyíltabb űrhadviselési fejlesztései közé. Idén februárban egy másik kínai kutatóintézet már beszámolt egy 20 gigawattos mikrohullámú rendszerről, amelyet kifejezetten a Starlinkhez hasonló nagyméretű műhold-konstellációk elleni alkalmazásra terveztek.

A mikrohullámú fegyverek egyik legnagyobb előnye a hagyományos műholdromboló eszközökkel szemben, hogy nem semmisítik meg fizikailag a célpontot. A kinetikus elfogóeszközök ütközéssel pusztítják el a műholdakat, veszélyes törmelékfelhőt hagyva maguk után, amely más – akár saját – űreszközöket is fenyegethet. A mikrohullámú fegyver ezzel szemben az elektronikai rendszereket támadja, így elméletileg törmelék keletkezése nélkül képes működésképtelenné tenni egy műholdat.