Deviza
EUR/HUF363,9 +0,29% USD/HUF318,17 +0,29% GBP/HUF427,72 +0,26% CHF/HUF393,86 +0,32% PLN/HUF83,74 +0,06% RON/HUF69,57 +0,29% CZK/HUF15,03 +0,29% EUR/HUF363,9 +0,29% USD/HUF318,17 +0,29% GBP/HUF427,72 +0,26% CHF/HUF393,86 +0,32% PLN/HUF83,74 +0,06% RON/HUF69,57 +0,29% CZK/HUF15,03 +0,29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
magyar kisebbség
kisebbségi nyelvhasználat
Kárpátalja
Ukrajna

Ennyi volt: Ukrajna megkapta az EU-pénzt és már tornázás közben sem lehet a magyart használni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar–ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskoláknak küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a magyar nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban. Emiatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP-képviselője az Európai Bizottsághoz fordult, és arra kérte, hogy fordítson kiemelt figyelmet a kisebbségi nyelvhasználat kérdésére.
VG
2026.07.19, 12:02
Frissítve: 2026.07.19, 12:04

Még mindig kényes téma a nemzeti kisebbségek jogainak védelme Ukrajna és az Európai Unió között, előbbi az uniós csatlakozás terén remél előrelépést, míg Magyarország a kisebbségekre nehezedő nyomást tapasztalja Kárpátalján. Az újabb felháborodást az ukrán nyelvi ombudsman lépései váltották ki, aki elítélte a kisebbségi nyelvhasználatot a tanintézmények sporttevékenységében - írja az Index.

ORBÁN Anita kárpátalja kisebbségi nyelvhasználat
Kisebbségi nyelvhasználat: Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar–ukrán szakértői egyeztetéseket / Fotó: Purger Tamás

Korábban Nacsa Lőrinc volt fideszes országgyűlési képviselő emlékeztetett arra, hogy Kijev ugyan ígéretet tett a kisebbségek jogainak védelmére, de azokat a gyakorlatban nem tartotta be. Emellett hangsúlyozta a folyamatos nyomon követés szükségességét, és konkrét kérdéseket tett fel a vállalások teljesítésének határidejével kapcsolatban.

Erre válaszul Orbán Anita külügyminiszter arról számolt be, hogy a szakértői egyeztetések sikeresen zárultak a két ország között. Közölte, hogy Ukrajna vállalta a szükséges jogszabály-módosítások végrehajtását 2026-ban és 2027-ben.

A megállapodás alapján helyreáll a nemzetiségi iskolarendszer, a magyar nemzeti jelképek szabadon használhatók lesznek, az iskolai ügyintézés, a bizonyítványok kiadása, valamint az érettségi és felvételi vizsgák is magyar nyelven zajlanak majd. A magyar nyelv használata biztosított lesz az egészségügyben, a sportrendezvényeken, a tudományos konferenciákon és a politikai tevékenység során az érintett településeken

− mondta a tárcavezető.

Azonban Ferenc Viktória, a Fidesz európai parlamenti képviselője új információkat osztott meg, amelyből kiderült, hogy a kárpátaljai iskolák vezetői hivatalos levelet kaptak az ukrán államnyelv védelméért felelős biztostól.

 A dokumentum arra szólít fel, hogy tegyenek intézkedéseket a nemzeti kisebbségek nyelveinek az államnyelv helyetti használatának korlátozására az iskolai sportfoglalkozásokon.

Pedig Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy az iskolai érintkezés minden területén garantálni kell a magyar nyelv szabad használatát. Mindezek ellenére az ukrán nyelvi ombudsman lépései nem erről árulkodnak. Emiatt Ferenc Viktória közvetlenül az Európai Bizottsághoz fordult, és arra kérte, hogy fordítson kiemelt figyelmet a kérdésre. 

A magyar kormány álláspontja ebben az ügyben nem változott, a kisebbségi jogok rögzítésére van szükség, és a Kijev által vállalt kötelezettségeket a gyakorlatban is végre kell hajtani.

Két hónappal a magyar–ukrán egyeztetések kezdete után az EU-val folytatott tárgyalások terén elért haladás, valamint a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak védelme továbbra is nyitott kérdés marad, az ukrán hatóságok optimista nyilatkozatai ellenére. A gyakorlatban, helyi szinten a nyelvi jogok továbbra is súlyos bürokratikus és politikai akadályokba ütköznek.

Az ukránok bekeményítése talán annak a következménye - tehetjük hozzá -, hogy az ország időközben újabb európai uniós forrásokhoz jutott. Magyarország már nem gátolja az utalásokat, mint az áprilisi választások után távozott kormány tette.

Az ukrán devizatartalék milliárd dollárban – ismét érkezik az uniós pénz (más alig ad), Magyarország már nem gátolja / Forrás: Trading Economics

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu