Kamerák elé áll a kormány: jönnek a bejelentések a legfontosabb döntésekről – élő közvetítés

Csütörtökön 15 órától kormányszóvivői tájékoztatón ismertetik a szerdai kormányülés legfontosabb döntéseit. A bejelentések mellett várhatóan az elmúlt napok legfontosabb belpolitikai ügyei is szóba kerülnek majd, az eseményt pedig élőben követjük.

Ismét a kormány döntéseire figyel az ország: csütörtökön délután érkeznek a szerdai ülés részletei / Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Csütörtökön 15 órakor kezdődik a kormányszóvivői tájékoztató, amelyen ismertetik a szerdai kormányülés legfontosabb döntéseit. A meghívó ugyan nem részletezte a napirendet, ugyanakkor az elmúlt napok eseményei alapján több kiemelt jelentőségű ügy is szóba kerülhet.

Várhatóan ismertetik a Magyar Péter miniszterelnök által a szerdai ülés legfontosabb napirendi pontjaként említett Szent István Vidékfejlesztési Programot, amelynek részleteire eddig még nem derült fény.

A tájékoztatón kérdések érkezhetnek a 17. alkotmánymódosításról is, amely Sulyok Tamás köztársasági elnök tisztségének megszüntetését is érinti. Emellett szóba kerülhet Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-hoz kapcsolódó szerepvállalása, valamint a több helyszínen feltárt azbesztszennyezések ügye is.

Eltávolítják az azbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen

A kormány az azbesztszennyezéssel kapcsolatos vizsgálatok eredményei alapján úgy döntött, hogy eltávolítják a szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oladi Plató városrész érintett útjairól – jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő.

Tájékoztatása szerint a mérések alapján a szennyezés mértéke ugyan mindenhol az egészségügyi határérték alatt marad, azonban az Oladi Platón a szennyezett terület kiterjedése indokolttá teszi a beavatkozást.

A kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok szerint más településeken és helyszíneken nincs szükség hasonló intézkedésekre. A munkálatok finanszírozásának részleteit később ismertetik, a kormány pedig még ezen a héten egyeztet Szombathely polgármesterével a végrehajtásról.

Több területen is változásokat jelentett be a kormány

Szondi Vanda bejelentette, hogy a kormány átalakítja a szakképzési centrumok vezetési rendszerét. Indoklása szerint az előző kormány által kialakított kettős vezetési modell helyett egységes irányítás jön létre: megszűnnek a kancellári és igazgatói megbízások, helyüket egy integrált főigazgatói pozíció veszi át.