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Magyar Péter
azbeszt
Tisza-kormány
sajtótájékoztató
alkotmánymódosítás
kormányszóvivő

Kamerák elé áll a kormány: jönnek a bejelentések a legfontosabb döntésekről – élő közvetítés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az új kormányzati döntéseket ismertetik csütörtökön délután. A kormányszóvivői tájékoztatót élőben követjük, a legfontosabb bejelentésekről folyamatosan beszámolunk.
VG
2026.07.16, 15:05
Frissítve: 2026.07.16, 15:57

Csütörtökön 15 órától kormányszóvivői tájékoztatón ismertetik a szerdai kormányülés legfontosabb döntéseit. A bejelentések mellett várhatóan az elmúlt napok legfontosabb belpolitikai ügyei is szóba kerülnek majd, az eseményt pedig élőben követjük.

Kormányszóvivői tájékoztató 2026. július 2-án kormány
Ismét a kormány döntéseire figyel az ország: csütörtökön délután érkeznek a szerdai ülés részletei / Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Csütörtökön 15 órakor kezdődik a kormányszóvivői tájékoztató, amelyen ismertetik a szerdai kormányülés legfontosabb döntéseit. A meghívó ugyan nem részletezte a napirendet, ugyanakkor az elmúlt napok eseményei alapján több kiemelt jelentőségű ügy is szóba kerülhet.

Várhatóan ismertetik a Magyar Péter miniszterelnök által a szerdai ülés legfontosabb napirendi pontjaként említett Szent István Vidékfejlesztési Programot, amelynek részleteire eddig még nem derült fény.

A tájékoztatón kérdések érkezhetnek a 17. alkotmánymódosításról is, amely Sulyok Tamás köztársasági elnök tisztségének megszüntetését is érinti. Emellett szóba kerülhet Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-hoz kapcsolódó szerepvállalása, valamint a több helyszínen feltárt azbesztszennyezések ügye is.

Eltávolítják az azbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen

A kormány az azbesztszennyezéssel kapcsolatos vizsgálatok eredményei alapján úgy döntött, hogy eltávolítják a szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oladi Plató városrész érintett útjairól – jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő.

Tájékoztatása szerint a mérések alapján a szennyezés mértéke ugyan mindenhol az egészségügyi határérték alatt marad, azonban az Oladi Platón a szennyezett terület kiterjedése indokolttá teszi a beavatkozást.

A kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok szerint más településeken és helyszíneken nincs szükség hasonló intézkedésekre. A munkálatok finanszírozásának részleteit később ismertetik, a kormány pedig még ezen a héten egyeztet Szombathely polgármesterével a végrehajtásról.

Több területen is változásokat jelentett be a kormány

Szondi Vanda bejelentette, hogy a kormány átalakítja a szakképzési centrumok vezetési rendszerét. Indoklása szerint az előző kormány által kialakított kettős vezetési modell helyett egységes irányítás jön létre: megszűnnek a kancellári és igazgatói megbízások, helyüket egy integrált főigazgatói pozíció veszi át.

Az oktatási tárca szeptember 30-ig írja ki a pályázatokat az új vezetői tisztségekre. A jelenlegi vezetők is jelentkezhetnek, amennyiben megfelelnek az előírt feltételeknek.

A kormányszóvivő több további intézkedést is ismertetett. Elmondta, hogy a fogyatékossággal élő emberek mindennapjainak megkönnyítése érdekében hamarosan lehetővé válik, hogy a segítő kutyákat belterületi közterületen is póráz nélkül vezessék.

A fogyasztóvédelem területén új szabályozás készül, amely kibővíti a gyártók és forgalmazók tájékoztatási kötelezettségét. 

A jövőben a vásárlóknak részletesebb információkat kell kapniuk egyebek mellett a termékek javíthatóságáról és a pótalkatrészek elérhetőségéről.

A filmipart érintően Szondi Vanda közölte, hogy július 1-jétől megszűnt az a korlátozás, amely miatt 2026 első felében a Nemzeti Filmiroda csak korlátozott számban vehetett nyilvántartásba új produkciókat az adókedvezmény igénybevételéhez. A kormány szerint a korábbi szabályozás miatt több nemzetközi produkció más országokat választott forgatási helyszínként, az új rendszerben azonban ismét korlátlanul lehet regisztrálni az adókedvezményre.

Magyarország csatlakozhat az európai MI Gigafactory-programhoz

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentette, hogy a kormány pozitív döntést hozott az európai Gigafactory-programhoz való csatlakozás előkészítéséről, így megkezdődhetnek a tárgyalások az Európai Unióval. A miniszter szerint a döntés szorosan kapcsolódik az uniós források felhasználásához, miután az elmúlt hetekben megszülettek a lehívást lehetővé tevő megállapodások.

A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy a programban való részvétel kulcsfontosságú ahhoz, hogy Magyarország hosszú távon magasabb hozzáadott értékű gazdaságot építsen, és maga mögött hagyja az „összeszerelőüzemi” modellt. Hangsúlyozta, hogy a következő évek technológiai fejlődését a mesterséges intelligencia határozza meg, miközben Európa jelenleg lemaradásban van az Egyesült Államokkal, Kínával és a Közel-Kelettel szemben.

A miniszter szerint az Európai Unió jelentős forrásokat fordít a terület fejlesztésére, Magyarország pedig ezekhez a beruházásokhoz csatlakozhat. Mint fogalmazott:

ha ebbe a technológiába fektetünk, akkor jó helyre tesszük a pénzünket.

Tanács Zoltán közölte, hogy Európában csak korlátozott számú MI Gigafactory épülhet. A tervek szerint Magyarország 500 millió euróval járulna hozzá a programhoz, amelyhez rendkívül kedvező uniós hitelfinanszírozás kapcsolódik: a konstrukció első tíz évében törlesztési moratórium biztosított.

A miniszter azt is bejelentette, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Unió IRIS² műholdprogramjához, amelyet úgy jellemzett, mint „Európa Starlinkjét”.

A miniszter szerint a program célja egy uniós tulajdonú műhold-konstelláció létrehozása, amely stratégiai jelentőségű a kontinens digitális és technológiai függetlensége szempontjából. Kiemelte, hogy a műholdas rendszerek már ma is számos területen meghatározó szerepet töltenek be, például a Galileo navigációs rendszer vagy a mezőgazdasági károk műholdképes felmérése révén.

Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy az IRIS² egyszerre szolgál civil és biztonságpolitikai célokat, ezért kettős felhasználású infrastruktúrának tekinthető. 

A csatlakozással Magyarország új uniós forrásokhoz férhet hozzá, miközben a befizetett hozzájárulás nemcsak szolgáltatások formájában térül meg, hanem a hazai gazdaság és az űripar fejlődését is elősegíti.

A miniszter szerint az űripar az egyik leggyorsabban fejlődő ágazat, amely a gazdasági válságokkal szemben is ellenállónak bizonyult, ezért a programban való részvétel hosszú távon is stratégiai jelentőségű Magyarország számára.

Változik a Demján Sándor-program digitális fejlesztési támogatása

A miniszter a kis- és középvállalkozásokat érintő változásokról is beszélt. Elmondása szerint az előző kormány a Demján Sándor-program keretében negyven vállalkozást bízott meg azzal, hogy honlapokat és mobilalkalmazásokat fejlesszenek a hazai kkv-k számára, ugyanakkor a programhoz nem biztosított megfelelő finanszírozást.

A miniszter szerint a magyar vállalkozások digitalizációja továbbra is elmarad a kívánatostól, jelenleg a kkv-k mindössze 66,2 százaléka rendelkezik saját honlappal. A kormány ezért úgy döntött, hogy azok a vállalkozások, amelyek megvalósítható és szabályszerűen elszámolható projektekkel rendelkeznek, szeptember 30-ig még benyújthatják kérelmeiket. A feltételeknek megfelelő projekteket kifizetik.

Tanács Zoltán ugyanakkor jelezte, hogy a program jelenlegi konstrukcióját nem tartják megfelelőnek, ezért a tervezett második fordulót nem indítják el. Ehelyett november 30-ig egy új, hatékonyabb támogatási rendszert dolgoznak ki a kkv-k digitális fejlesztéseinek ösztönzésére.

Kísérleti projektekkel indulhat a Szent István-program

Tanács Zoltán ismertette, hogy a kormány első olvasatban tárgyalta a Szent István-programot, amelynek célja a vidéki települések megerősítése és a helyben maradás ösztönzése.

Elmondta, hogy a Magyar Falu Program és a Versenyképes Járások Program keretében tíz településenként további egymilliárd forintos támogatást biztosítanak. A kormány célja a helyi munkahelyek erősítése, a mobilitás javítása és a vidéki közösségek megtartó erejének növelése.

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a program kidolgozását széles körű egyeztetés előzi meg. Mint fogalmazott, minden érintett település polgármesterével konzultálnak, és a lakosság véleményét is bevonják a tervezésbe.

A program előkészítésének részeként kísérleti projekteket is indítanak: az ország különböző térségeiben tíz-tíz települést választanak ki, ahol tesztelik az intézkedéseket. Az ott szerzett tapasztalatokat a végleges program kialakításánál veszik figyelembe.

A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy a kormány egy több évre szóló vasútfejlesztési programot készít elő. 

Elmondása szerint a vasút jelenleg nehéz helyzetben van, ugyanakkor a szerdai kormányülésen olyan fejlesztésekről tárgyaltak, amelyek alapvetően megújíthatják a kötöttpályás közlekedést.

A tervek között szerepel a vasúti pályák korszerűsítése, új mozdonyok és vasúti kocsik beszerzése, a HÉV-járműpark megújítása, valamint új tram-train vonalak kialakítása. A miniszterelnök szerint ezek a beruházások a következő két, négy és hat év fejlesztéseit határozzák meg.

Magyar Péter méltatta Vitézy Dávid közlekedési miniszter munkáját, és úgy fogalmazott, hogy amennyiben a tervezett beruházások megvalósulnak, neve kiemelt helyet foglalhat el a magyar vasút történetében. Hozzátette, a program részleteit a jövő héten külön sajtótájékoztatón ismertetik.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány társadalmi egyeztetést indított a közlekedésbiztonság javításáról. Céljuk, hogy még az idei év második felében olyan intézkedéseket vezessenek be, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek számát. Ennek részeként átfogó KRESZ-módosítás is készülhet.

 

A Világgazdaság a kormányszóvivői tájékoztatóról percről percre tudósít. Cikkünk folyamatosan frissül a bejelentésekkel, a döntések részleteivel és az újságírói kérdésekre adott válaszokkal.

 

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