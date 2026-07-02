Jön az Alaptörvény-módosítás, több ezer milliárdos a hiány, nem csendesedik a SEMCORP-ügy – ez történt a kormányzati tájékoztatón

Kormányszóvivői tájékoztatót hirdetett a Miniszterelnökség. A TISZA-kormány a most következő tanévtől bevezeti az iskolakezdési támogatás rendszerét, mellyel számításaik szerint mintegy 400 ezer gyermek és családjuk számára teszik könnyebbé a tanévkezdést. A 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetése korábbról már ismert, kormányhatározattal megalapozott döntés volt, a miniszterelnöki videó tartalma viszont nem csak a július 1-jei döntést erősítette meg, hanem főbb elemeit is ismertté tette a döntésnek – a Világgazdaság cikkét ide kattintva nyithatja meg.

Kormányszóvivői tájékoztató 2026. július 2-án

Fotó: Magyar Péter / Facebook

Ezek a friss kormányzati döntések – ko rmányszóvivői tájékoztató

Semcorp-ügy: a debreceni polgármesternek személyes és politikai felelőssége van Magyar szerint

A miniszterelnök szerint a debreceni polgármester szerint sokat tett azért, hogy a szennyező akkumulátorgyárak oda települjenek, és szerinte tudomással bírt azok valódi működési gyakorlatáról. Magyar Péter szerint mind a debreceni polgármesternek Papp Lászlónak, mind az alpolgármestereknek szerepük volt a gyárak felépítésében, és most nem tehetnek mást, hogy lemondanak.

Nem helyes 12 évre kinevezni fontos tisztségviselőket

Magyar Péter szerint 6 év az az időtartam, ami nem köti meg a fontos tisztségviselők kapcsán a mindenkori kormány kezét. Ezért várhatóan 6 évre korlátozzák az alkotmánybírók kinevezési idejét, akiket egyszer újra meg lehet választani a készülő javaslat szerint.

Jövő héten terjesztik be az alkotmánymódosítási javaslatokat

Ezt követően bekerül a törvényalkotási napirendre. A kormány áttekintette az ehhez kapcsolódó javaslatokat.

Nincs még döntés az országgyűlési képviselők képviselői idejének maximalizálásáról, ha lesz, imert lesz az előterjesztés.

Magyar Péter megerősítette a vármegye rendszer lecserélését, a költségekkel kapcsolatos várható felvetésekre azt mondta, vannak olyan megoldások, amelyekkel ez költséghatékonyan megtehető. Nem csak alaptörvényt, hanem mintegy száz jogszabályt is kell módosítani a főispáni rendszer és a vármegyék kivezetése miatt.