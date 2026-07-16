Fontos bejelentésekre készül a kormány – órákon belül megszólalnak a szóvivők

Szerdán ismét ülésezett a kormány, ahol több fontos témát is megtárgyaltak. A kormányülés döntéseiről csütörtökön délután 15 órakor számolnak be kormányszóvivői tájékoztató keretében.

Csütörtökön délután kormányszóvivői tájékoztatót tartanak / Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Az erről szóló, szerkesztőségünknek is megküldött közleményben a várható témákról nem szerepelt hivatalos tájékoztatás.

Az Infostart értesülései szerint a bejelentések és a kérdések sorában az elmúlt napok eseményei alapján szó lehet többek között a Magyar Péter miniszterelnök által a szerdai kormányülés legfontosabb ügyeként bejelentett Szent István Vidékfejlesztési Programról, a Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolításáról is intézkedő 17. alkotmánymódosításról, Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-s szerepvállalásáról, és a már többször is tárgyalt azbesztszennyezésekről is.