Kiderült, miért váltották le az ukrán miniszterelnököt: Zelenszkij újabb korrupciós botrányba keveredett – teljes kormánycsere jöhet

Az ukrán miniszterelnök leváltása után jelentős kormányátalakításba kezdett Volodimir Zelenszkij elnök, miután a kabinet átszervezését felgyorsította az a korrupciós vizsgálat, amely az Egyesült Államokba akkreditált ukrán nagykövetet, Olga Sztefanyisinát érinti.

Egy korrupciós vizsgálat miatt hamarabb indulhat el Zelenszkij régóta előkészített kormányátalakítása / Fotó: Tetiana Dzhafarova / AFP

A Politico értesülése szerint a washingtoni nagykövetnek vissza kell térnie Ukrajnába, hogy együttműködjön a korrupcióellenes hatóságokkal, ezért vált sürgetővé az új amerikai nagykövet kinevezése is. A lapnak nyilatkozó forrás ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szerinte a nagykövet ellen felhozott vádak nem megalapozottak, és az ügyet túlzónak tartja.

Újabb korrupciós botrány rázta meg az ukrán kormányt

Sztefanyisinát egyelőre nem vádolták meg hivatalosan, ugyanakkor több korrupciós vizsgálat is folyamatban van ellene. Az ügyek között szerepel egy még évtizeddel ezelőtti, 2,5 millió hrivnyás – mintegy 49 ezer eurós – feltételezett sikkasztási ügy az igazságügyi minisztériumban, volt férjének állítólagos jogellenes állami vagyonszerzése, valamint egy kijevi luxuslakás, amelyet szülei nevére jegyeztek be, és amelyet a vagyonnyilatkozatában csak újságírói feltárás után tüntetett fel. A diplomata minden vádat visszautasít.

A nagykövet közölte, hogy távozása nincs összefüggésben a korrupciós vizsgálattal, és teljes mértékben együttműködik az ukrán korrupcióellenes hatóságokkal.

Kijevben már hónapok óta készültek a kabinet átalakítására. A háttérben régóta napirenden van az igazságügyi, a digitalizációs, az oktatási, az infrastrukturális és a veteránügyi tárcák vezetőinek cseréje, emellett külpolitikai és rendvédelmi területen is személyi változások várhatók. Egyelőre nem világos, hogy a védelmi miniszter is marad-e a helyén.

A legfontosabb változás azonban a miniszterelnöki posztot érintheti.

Ukrán politikai források szerint a kabinet teljes lecserélésének legegyszerűbb módja a miniszterelnök lemondása, mert ebben az esetben automatikusan megszűnik az egész kormány mandátuma, így az új kabinetet egyszerre lehet felállítani. Zelenszkij ennek érdekében vasárnap javaslatot nyújtott be, hogy leváltsa a kormányfőt.