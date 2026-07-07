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közmédia
M1
MR1-Kossuth Rádió
Magyar Péter

Elsötétült az M1 képernyője, és elhallgatott a Kossuth Rádió – Magyar Péter elárulta, mikor indul újra a közmédia

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Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. Magyar Péter a Facebookon jelentette be, hogy mikor indul újra a közmédia.
VG/MTI
2026.07.07, 17:26
Frissítve: 2026.07.07, 17:43

Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden.

MTVA: elsötétült az M1 és leállt a Kossuth Rádió közmédia
Kedden elsötéltült a közmédia / Fotó: VG

Közleményükben felidézték, hogy a Magyar Televízió 1957. május 1-jén indult. Az elmúlt közel 70 évben csak technikai problémák alkalmával sugárzott fekete képernyőt, ritkábban pedig halálesetkor: így akkor is, amikor 1993. december 12-én elhunyt Antall József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke.

„A fekete képernyő ezúttal is egy korszak lezárását szimbolizálja. Az elmúlt években a közmédia a politikai hatalom befolyása alá került, és elvesztette legfőbb funkcióját: a nyilvánosság hiteles és objektív tájékoztatását. Ehelyett a gyűlöletkeltés és a hazugság fóruma lett. Ez mostantól megváltozik” – olvasható a közleményben.

Az M1 felületén átmenetileg az alábbi szöveg olvasható: „A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!"

Az összegzés szerint 19:56-kor az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. A Kossuth Rádió frekvenciáján átmenetileg a Bartók Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben.

Kiemelték, hogy az M4 Sport közvetítései – így a labdarúgó-világbajnokság mérkőzései is – változatlanul, zavartalanul folytatódnak.

Magyar Péter elárulta, mikor indul újra a közmédia

„Történelmi nap. Ma véget ért a propaganda sugárzása a közmédia felületein. Hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon.
Ennek most vége” – írta kedd délutáni Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök. Aki később azt is elárulta, mire számíthatunk a csatorna kapcsán.

„1956 után hetven évvel, szimbolikusan 19:56-kor indul újra az M1 adása. Egyelőre hírszolgáltatás nélkül, filmekkel” – írta kedden, egy későbbi Facebook-bejegyzésében a kormányfő.

A közmédia elsötétítése kapcsán megszólalt Orbán Viktor is. A korábbi miniszterelnök Facebook-bejegyzésében „a tiszás önkény újabb lépésének” nevezte az eseményt. A Fidesz elnöke már a közmédia elsötétítése előtt tüntetést hirdetett csütörtökön 18:00 órára a Sándor-palota elé, hogy „közösen, békésen emeljük fel hangunkat az önkényuralom ellen”.

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