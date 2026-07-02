Érkeznek Európa döntőbírái, ítéletet mondanak Magyar Péter legfontosabb tervéről – már nincs visszaút, minden eldől

Hosszas huzavona után csütörtökön Magyarországra érkezik a Velencei Bizottság delegációja, hogy megvizsgálja a Tisza Párt által beterjesztett 17. Alaptörvény-módosítást. A nemzetközi szakértői testület azt értékeli, összhangban áll-e a köztársasági elnök elmozdításáról szóló javaslat a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai követelményeivel – írja az Origo.

A köztársasági elnök elmozdítását célzó 17. alkotmánymódosítás miatt jön Magyarországra a Velencei Bizottság. / Fotó: Bodnár Boglárka

Magyar Péter állítja: személyesen ő hívta meg a Velencei Bizottságot, hogy vizsgálja meg a köztársasági elnök elmozdítását célzó alaptörvénymódosítást

A módosítás középpontjában a köztársasági elnök tisztségének szabályozása áll. A bírálók szerint a javaslat olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek személyre szabva tennék lehetővé Sulyok Tamás hivatalból történő elmozdítását, ezért jogállamisági aggályok merültek fel.

A Velencei Bizottság véleménye kizárólag szakmai állásfoglalás, ám fontos hivatkozási alap lehet a későbbi vitákban, ugyanakkor jogilag nem kötelező erejű, ezért közvetlen döntést nem hozhat az alkotmánymódosításról.

A delegáció budapesti látogatását többhetes vita előzte meg. Először Sulyok Tamás fordult a testülethez azzal a kéréssel, hogy vizsgálják meg a módosítás tartalmát. A tervezett út azonban akkor elmaradt, mert a kormány nem vállalta a küldöttség fogadását.

Ezzel szemben később megváltozott a kormány álláspontja, így Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy mégis fogadják a Velencei Bizottság képviselőit, és azt is állította, hogy személyesen ő hívta meg a testület elnökét Magyarországra.

A hivatalos programot egyelőre nem ismertették, így nem tudni, mely magyar szereplőkkel találkozik a delegáció. Sulyok Tamás ugyanakkor már jelezte, hogy kész fogadni a Velencei Bizottság tagjait a budapesti látogatás során.

Ahogy azt lapunk is megírta, a Velencei Bizottság csütörtöki látogatását megelőzően Magyar Péter többször felszólította Sulyok Tamást a lemondásra, illetve számos alkalommal „Orbán bábjának” nevezte a hivatalban lévő köztársasági elnököt. Sulyok Tamás ezért felhívta a figyelmet, hogy

a köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, valamint alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget

, ezért az államfő felkérte a testületet, hogy vizsgálja meg az eltávolítását célzó alkotmánymódosítási javaslatot.