Deviza
EUR/HUF355,62 +0,07% USD/HUF311,53 -0,28% GBP/HUF415,8 +0,25% CHF/HUF386,7 +0,19% PLN/HUF82,8 +0,01% RON/HUF67,93 -0,11% CZK/HUF14,68 +0,06% EUR/HUF355,62 +0,07% USD/HUF311,53 -0,28% GBP/HUF415,8 +0,25% CHF/HUF386,7 +0,19% PLN/HUF82,8 +0,01% RON/HUF67,93 -0,11% CZK/HUF14,68 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 043,54 +0,41% MTELEKOM2 638 +0,45% MOL3 710 +1,13% OTP46 000 +0,07% RICHTER12 150 +0,25% OPUS355 -1,11% ANY7 810 +1,28% AUTOWALLIS145 +1,72% WABERERS4 870 +5,54% BUMIX9 266,95 +1,06% CETOP4 642,16 +0,72% CETOP NTR2 977,68 +0,28% BUX140 043,54 +0,41% MTELEKOM2 638 +0,45% MOL3 710 +1,13% OTP46 000 +0,07% RICHTER12 150 +0,25% OPUS355 -1,11% ANY7 810 +1,28% AUTOWALLIS145 +1,72% WABERERS4 870 +5,54% BUMIX9 266,95 +1,06% CETOP4 642,16 +0,72% CETOP NTR2 977,68 +0,28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
jogállamiság
Sulyok Tamás
Magyar Péter

Érkeznek Európa döntőbírái, ítéletet mondanak Magyar Péter legfontosabb tervéről – már nincs visszaút, minden eldől

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyarországra érkezik csütörtökön a Velencei Bizottság delegációja, hogy megvizsgálja a Tisza Párt 17. Alaptörvény-módosítását. A testület azt értékeli, megfelel-e az európai jogállamisági elveknek az a javaslat, amely a bírálatok szerint lehetővé tenné Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdítását.
VG
2026.07.02, 08:40

Hosszas huzavona után csütörtökön Magyarországra érkezik a Velencei Bizottság delegációja, hogy megvizsgálja a Tisza Párt által beterjesztett 17. Alaptörvény-módosítást. A nemzetközi szakértői testület azt értékeli, összhangban áll-e a köztársasági elnök elmozdításáról szóló javaslat a jogállamiság és a demokratikus alkotmányosság európai követelményeivel – írja az Origo.

SULYOK Tamás köztársasági elnök
A köztársasági elnök elmozdítását célzó 17. alkotmánymódosítás miatt jön Magyarországra a Velencei Bizottság. / Fotó: Bodnár Boglárka

Magyar Péter állítja: személyesen ő hívta meg a Velencei Bizottságot, hogy vizsgálja meg a köztársasági elnök elmozdítását célzó alaptörvénymódosítást

A módosítás középpontjában a köztársasági elnök tisztségének szabályozása áll. A bírálók szerint a javaslat olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek személyre szabva tennék lehetővé Sulyok Tamás hivatalból történő elmozdítását, ezért jogállamisági aggályok merültek fel.

A Velencei Bizottság véleménye kizárólag szakmai állásfoglalás, ám fontos hivatkozási alap lehet a későbbi vitákban, ugyanakkor jogilag nem kötelező erejű, ezért közvetlen döntést nem hozhat az alkotmánymódosításról.

A delegáció budapesti látogatását többhetes vita előzte meg. Először Sulyok Tamás fordult a testülethez azzal a kéréssel, hogy vizsgálják meg a módosítás tartalmát. A tervezett út azonban akkor elmaradt, mert a kormány nem vállalta a küldöttség fogadását.

Ezzel szemben később megváltozott a kormány álláspontja, így Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy mégis fogadják a Velencei Bizottság képviselőit, és azt is állította, hogy személyesen ő hívta meg a testület elnökét Magyarországra.

A hivatalos programot egyelőre nem ismertették, így nem tudni, mely magyar szereplőkkel találkozik a delegáció. Sulyok Tamás ugyanakkor már jelezte, hogy kész fogadni a Velencei Bizottság tagjait a budapesti látogatás során.

Ahogy azt lapunk is megírta, a Velencei Bizottság csütörtöki látogatását megelőzően Magyar Péter többször felszólította Sulyok Tamást a lemondásra, illetve számos alkalommal „Orbán bábjának” nevezte a hivatalban lévő köztársasági elnököt. Sulyok Tamás ezért felhívta a figyelmet, hogy 

a köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, valamint alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget

, ezért az államfő felkérte a testületet, hogy vizsgálja meg az eltávolítását célzó alkotmánymódosítási javaslatot.

Kapcsolódó

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu