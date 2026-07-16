Nyugati példák alapján készül a KRESZ-szigorítására a kormány, de most mindenkit arra kérnek, hogy mondja el a véleményét

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a kormány társadalmi párbeszédet indít a közlekedésbiztonságról. Az online kérdőívben a közlekedők a készülő új KRESZ tervezete kapcsán nyilváníthatnak véleményt a gyorshajtás visszaszorításával, az utcai versenyzés elleni fellépéssel, az elektromos rollerek szabályozásáával és a közúti ellenőrzések fejlesztésvel összefüggésben is.

Az új KRESZ-ben szigorítanák a rolleresekre vonatkozó szabályokat is. / Fotó: Markovics Gábor

Több bírságot és büntetési tételt megemlne a készülő, új KRESZ-ben a kormány

Vitézy Dávid kifejtette, hogy indokolt lenne szigorúbban büntetni az utcai autóversenyzést, mint azokat a baleseteket, amelyek gondatlanságból következnek be. Hozzátette, hogy amennyiben valaki utcai versenyzés közben balesetet okoz, ezt súlyosbító körülményként kellene figyelembe venni.

Éppen ezért, mint mondta: a kozlekedesbiztonsag.hu oldalon szereplő kérdések közül az egyik pont arra irányul, hogy önmagában az utcai versenyzéshez kapcsolódjanak-e szigorúbb jogkövetkezmények. A másik azt vizsgálja, hogy baleset okozása esetén a versenyzés ténye eredményezzen-e súlyosabb büntetést.

A tárcavezető tájékoztatása szerint részletesen megvizsgálták, milyen szigorításokra lenne lehetőség a kirívó gyorshajtás esetében. Példaként

Ausztriát,

Svájcot és

Németországot

említette, ahol már alkalmaznak hasonló szabályokat. Ismertetése szerint felmerült, hogy ha valaki lakott területen például 120 kilométer per óránál, gyorsforgalmi úton pedig 200 kilométer per óránál nagyobb sebességgel közlekedik, akkor ezt már ne pusztán szabálysértésként, hanem büntetőjogi tényállásként kezeljék. Azt is jelezte, hogy ilyen esetekben akár szabadságvesztés is kiszabható lenne.

Rámutatott, jelenleg az ilyen jellegű büntetőjogi felelősség csak akkor merül fel, ha a gyorshajtó balesetet is okoz. A puszta száguldozás ma még szabálysértésnek számít. Szerinte érdemes megkérdezni a magyarokat arról, támogatnák-e ennek megváltoztatását, ahogyan az Ausztriában már működik.

Azt is vizsgálják, indokolt-e szigorúbb büntetést alkalmazni azokkal szemben, akik kirívó gyorshajtás közben okoznak balesetet – közölte a miniszter. Példaként említette a lakott területen 120 kilométer per órát, illetve az autópályán a 200 kilométer per órát meghaladó sebességet.