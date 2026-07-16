Nyugati példák alapján készül a KRESZ-szigorítására a kormány, de most mindenkit arra kérnek, hogy mondja el a véleményét
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a kormány társadalmi párbeszédet indít a közlekedésbiztonságról. Az online kérdőívben a közlekedők a készülő új KRESZ tervezete kapcsán nyilváníthatnak véleményt a gyorshajtás visszaszorításával, az utcai versenyzés elleni fellépéssel, az elektromos rollerek szabályozásáával és a közúti ellenőrzések fejlesztésvel összefüggésben is.
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Vitézy Dávid kifejtette, hogy indokolt lenne szigorúbban büntetni az utcai autóversenyzést, mint azokat a baleseteket, amelyek gondatlanságból következnek be. Hozzátette, hogy amennyiben valaki utcai versenyzés közben balesetet okoz, ezt súlyosbító körülményként kellene figyelembe venni.
Éppen ezért, mint mondta: a kozlekedesbiztonsag.hu oldalon szereplő kérdések közül az egyik pont arra irányul, hogy önmagában az utcai versenyzéshez kapcsolódjanak-e szigorúbb jogkövetkezmények. A másik azt vizsgálja, hogy baleset okozása esetén a versenyzés ténye eredményezzen-e súlyosabb büntetést.
A tárcavezető tájékoztatása szerint részletesen megvizsgálták, milyen szigorításokra lenne lehetőség a kirívó gyorshajtás esetében. Példaként
- Ausztriát,
- Svájcot és
- Németországot
említette, ahol már alkalmaznak hasonló szabályokat. Ismertetése szerint felmerült, hogy ha valaki lakott területen például 120 kilométer per óránál, gyorsforgalmi úton pedig 200 kilométer per óránál nagyobb sebességgel közlekedik, akkor ezt már ne pusztán szabálysértésként, hanem büntetőjogi tényállásként kezeljék. Azt is jelezte, hogy ilyen esetekben akár szabadságvesztés is kiszabható lenne.
Rámutatott, jelenleg az ilyen jellegű büntetőjogi felelősség csak akkor merül fel, ha a gyorshajtó balesetet is okoz. A puszta száguldozás ma még szabálysértésnek számít. Szerinte érdemes megkérdezni a magyarokat arról, támogatnák-e ennek megváltoztatását, ahogyan az Ausztriában már működik.
Azt is vizsgálják, indokolt-e szigorúbb büntetést alkalmazni azokkal szemben, akik kirívó gyorshajtás közben okoznak balesetet – közölte a miniszter. Példaként említette a lakott területen 120 kilométer per órát, illetve az autópályán a 200 kilométer per órát meghaladó sebességet.
Vitézy Dávid arról is beszélt, hogy
a társadalmi egyeztetés részeként felvetették a jármű elkobzásának lehetőségét is.
Elmondása szerint ez olyan különösen súlyos közlekedési jogsértések esetén merülhetne fel, mint a kirívó gyorshajtás, a súlyosan ittas vezetés vagy a vasúti átjáró tilos jelzésének szándékos figyelmen kívül hagyása. Megjegyezte, hogy több európai országban már létezik ilyen jogkövetkezmény, amelyet kizárólag a legsúlyosabb esetekben alkalmaznak.
A védtelen közlekedőket óvnák a súlyosabb szankciókkal
Kiemelte, a kérdések célja annak felmérése, hogy a magyarok támogatnák-e az ilyen szigorításokat a szabályosan közlekedők életének és testi épségének védelme érdekében. Szerinte valamennyi javaslat azt szolgálja, hogy nagyobb biztonságban közlekedhessenek azok, akik betartják a szabályokat, különösen a gyalogosok és a kerékpárosok.
Vitézy Dávid felidézte az Árpád hídnál 2023-ban, illetve az Árpád hídi felüljárón 2026-ban történt tragikus baleseteket is. Ezekkel összefüggésben úgy fogalmazottt, a kormány szabályozóként felelősséggel tartozik azért, hogy a védtelen közlekedőket és a szabályosan közlekedők életét megfelelő jogi eszközökkel óvja.
Kérdésként szerepel a konzultációban az is, hogy a visszaeső gyorshajtók szigorúbb büntetést kapjanak-e. Ismertetése szerint azoknál, akik ismételten követnek el kirívó gyorshajtást, súlyosabb jogkövetkezmények bevezetését is mérlegelik.
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