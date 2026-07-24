Megvan a magyarázat: ezért titkosították 2051-ig Szijjártó Péter BYD-s kinevezésének nemzetbiztonsági tárgyalását – „A vizsgálat folytatódik"

A parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága szerdán zárt ülésen vizsgálta, hogy jelenthet-e nemzetbiztonsági kockázatot Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter szerepvállalása a kínai BYD autógyártónál. A testület az Alkotmányvédelmi Hivatalt és az Információs Hivatalt hallgatta meg az ügyben. A TISZA Párt szerint a volt minisztert személyesen is meg kellene hallgatni, ezért kezdeményeznék Szijjártó Péter bizottsági meghallgatását. A párt szerint azt kell tisztázni, hogy egy olyan politikus, aki éveken keresztül stratégiai jelentőségű állami döntések részese volt, milyen kockázatokat jelenthet egy olyan vállalat vezetésében, amely korábban jelentős magyarországi beruházásokban érdekelt volt.

Szijjártó Péter volt külügyminiszter BYD-alkalmazottá válása van terítéken a parlament Nemzetbiztonsági Bizottságában

Fotó: Xinhua via AFP

A volt külügyminiszter esete nem rendkívüli, ahogy a 25 évre titkosítás sem

Czakó-Czirbus Pál, a TISZA Párt politikusa a közösségi médiában reagált a 25 éves titkosítás hírére. Mint írta, a minősítés a nemzetbiztonsági ülések bevett eljárásrendje, és nem utal arra, hogy rendkívüli esemény történt volna.

A 25 évre szóló titkosítás a nemzetbiztonsági ülések bevett eljárásrendje és nem utal rendkívüli fejleményre

– fogalmazott.

Hozzátette:

a bizottsági ülésen elhangzottak titkosítása nem jelenti azt, hogy új vagy különleges információ került volna napvilágra.

A zárt üléseken elhangzó, minősített adatokat tartalmazó információk esetében a hosszú távú titkosítás törvényes és megszokott gyakorlat.

A vizsgálat folytatódik

A bizottság munkája azonban nem ért véget. Czakó-Czirbus Pál szerint továbbra is azt vizsgálják, hogy felvet-e nemzetbiztonsági vagy összeférhetetlenségi kérdéseket, hogy egy korábbi külügyminiszter – aki hosszú időn keresztül stratégiai állami döntések alakítója volt – egy olyan vállalat vezetésében vállalt szerepet, amely egy általa is támogatott nagyberuházásban érintett.

A tiszás politikus szerint a bizottság a következő időszakban folytatja munkáját, és tervezi Szijjártó Péter meghallgatását is. „Amint olyan információ áll rendelkezésünkre, amely nyilvánosságra hozható, a közvéleményt haladéktalanul tájékoztatni fogjuk” – írta bejegyzésében.