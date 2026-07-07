Itt van Le Pen nagy bejelentése: az ítélet ellenére sem adja fel, elindul a 2027-es elnökválasztáson

Elindul a 2027-es franciaországi elnökválasztáson Marine Le Pen. A Nemzeti Tömörülés párt korábbi elnöke, és jelenlegi frakcióvezetője kedden egyúttal azt is bejelentette, hogy fellebbezést nyújt be az ország legfelsőbb bíróságához a sikkasztás miatt hozott ítélet ellen, amelynek értelmében egy éven át elektronikus nyomkövetőt kell viselnie.

Marine Le Pen / Fotó: Christian Hartmann / AFP

„Nem tudok kampányolni nyomkövetővel a bokámon. Minden rendelkezésemre álló jogi lehetőséget ki fogok meríteni, hogy bebizonyítsam az ártatlanságomat ebben az ügyben” – jelentette ki a szélsőjobboldali párt vezetője egy határozott hangvételű, főműsoridőben sugárzott televíziós interjúban.

A BBC tudósítása szerint Le Pent néhány órával korábban a párizsi fellebbviteli bíróság bűnösnek találta, amiért egy fiktív foglalkoztatási rendszer keretében 2,8 millió euró (mintegy 995 millió forint) uniós forrást használtak fel jogellenesen. Ugyanakkor a bíróság úgy döntött, hogy az elektronikus nyomkövető viselése mellett is indulhat a köztársasági elnöki tisztségért. Marine Le Pen az ügyet ezután Franciaország legfelsőbb polgári és büntetőbírósága, a Semmítőszék elé viszi.

A politikus döntése figyelemre méltó politikai kockázatvállalásnak számít, és véget vet azoknak a hónapok óta tartó találgatásoknak, amelyek szerint Le Pen átadná az elnökjelöltséget pártja 30 éves elnökének, Jordan Bardellának.

Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e olyan helyzet, amelyben mégsem indulna, így válaszolt: „Nem, ilyen nincs. Azért vagyok itt ma este, hogy bejelentsem: jelölt leszek a 2027-es elnökválasztáson.”

Hozzátette, hogy kampányát azonnal megkezdi annak érdekében, hogy elindítsa Franciaország újjászületését. Hangsúlyozta, hogy döntését nem kívánja megváltoztatni.

Le Pen szövetségesként tekint Bardellára

Elmondása szerint Jordan Bardella évek óta mellette áll, és az ügy, amelyért küzdenek, mindkettőjüknél fontosabb. „Mindkettőnknek szilárd meggyőződései vannak, és mindketten komolyan tekintünk erre a feladatra. Emellett erős személyiségű emberek vagyunk. Azok a megpróbáltatások, amelyeken keresztülmentünk, megerősítettek bennünket – az eltökéltségünkben és az együttműködésünk minőségében egyaránt.”