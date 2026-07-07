Döntött az EU: díjmentessé válik a kézipoggyászok szállítása a repülőkön – a kártérítés kifizetését sem ússzák meg a légitársaságok
Jelentős változásokat fogadott el az Európai Parlament a légi utasok jogainak megerősítésére. Az új szabályok ingyenes kézipoggyászt, egyszerűbb kártérítési eljárást és a gyermekek kísérő melletti díjmentes ültetését is előírják.
Jelentős lépést tett az Európai Parlament a légi utasok jogainak megerősítése felé. A plenáris ülés kedden 646 igen szavazattal, mindössze 12 nem ellenében és három tartózkodás mellett fogadta el azt a megállapodást, amely az elmúlt évek egyik legátfogóbb reformját hozhatja a repülős utazások szabályozásában.
Az új szabályozás célja, hogy egyszerűbbé tegye a kártérítési eljárásokat, növelje az utasok jogbiztonságát és több olyan gyakorlatnak is véget vessen, amely sok utazó számára eddig pluszköltséget vagy kellemetlenséget jelentett.
A jó hír az, hogy a jelenlegi kártérítési rendszer alapjai nem változnak. Az utasok továbbra is jogosultak pénzbeli kártérítésre, ha járatuk több mint három órát késik, ha a légitársaság a tervezett indulás előtt 14 napon belül törli a járatot, vagy ha megtagadják a beszállásukat. A kártérítés összege továbbra is a repülési távolságtól függően 250, 400 vagy 600 euró lehet.
Bizonyos esetekben ugyanakkor a légitársaságok csökkenthetik a fizetendő összeget. Ha például megfelelő alternatív útvonalat biztosítanak, a leghosszabb járatok esetében akár a kártérítés felére is mérsékelhetik az összeget.
A szabályozás továbbra is lehetőséget ad arra, hogy a légitársaságok rendkívüli körülmények esetén mentesüljenek a kártérítési kötelezettség alól. Ide tartoznak többek között a természeti katasztrófák, a háborús helyzetek, a szélsőséges időjárás, a rendbontó utasok okozta problémák, valamint a repülőtereket vagy a légiforgalmi irányítást érintő sztrájkok. Az ilyen esetekben azonban továbbra is kötelesek gondoskodni az utasokról, vagyis frissítőt, étkezést és szükség esetén legfeljebb három éjszakára szállást kell biztosítaniuk.
Óriási változások a légitársaságok számára
A módosítások egyik legfontosabb eleme, hogy gyorsabbá válik a pénzvisszatérítési és kártérítési folyamat. Az utasoknak a jövőben kilenc hónap áll majd rendelkezésükre igényük benyújtására, a légitársaságoknak pedig legfeljebb 30 napon belül dönteniük kell a kifizetésről, vagy részletesen meg kell indokolniuk az elutasítást.
Sok utazó számára különösen fontos változás lehet a kézipoggyász szabályozása. Az új rendelkezések szerint minden utas jogosult lesz egy személyes tárgyat – például kisebb hátizsákot vagy táskát – külön díj megfizetése nélkül felvinni a fedélzetre. Emellett a légitársaságoknak, az online közvetítőknek és a jegykereső oldalaknak már a foglalás elején egyértelműen fel kell tüntetniük a kézipoggyászt is tartalmazó teljes jegyárat. Ugyanakkor továbbra is értékesíthetnek olcsóbb jegyeket azoknak, akik kézipoggyász nélkül szeretnének utazni.
Az utasokat érintő apró, de sokszor bosszantó pluszköltségek közül több is megszűnhet. A légitársaságok a jövőben nem kérhetnek külön díjat a névelírások javításáért, és a beszállókártya kinyomtatásáért sem számolhatnak fel extra összeget.
Emellett minden utas jogosult lesz digitális beszállókártyára anélkül, hogy kötelező lenne felhasználói fiókot létrehoznia vagy a légitársaság mobilalkalmazását letöltenie.
Kiemelt figyelmet kapnak a családok és a segítségre szoruló utasok is. Az új szabályok alapján a 14 év alatti gyermekkel utazó felnőtt számára a légitársaságnak felár nélkül kell biztosítania a gyermek melletti ülőhelyet. Ugyanez a kedvezmény illeti meg a fogyatékossággal élő, a csökkent mozgásképességű és a várandós utasokat, valamint kísérőiket is.
A reform ugyanakkor még nem tekinthető teljesen lezártnak. A jogszabály végleges hatálybalépéséhez az Európai Unió Tanácsának is jóvá kell hagynia a megállapodást, amely várhatóan 2026 augusztusának elejéig megtörténik.
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Az európai légtér telített, csütörtökön sztrájkolnak a földi kiszolgálók Párizsban, emiatt több légitársaság módosított a menetrendjét. Az Eurocontrol adatai szerint 2026 nyarán a légiforgalom további 2 százalékkal nő a tavalyihoz képest, a fapadosoknál már mindennaposak a késések, a kártérítés hosszas ügyintézéssel jár. De annak a korszaknak vége, hogy az utasokat étlen-szomjan várakoztatják a légitársaságok.