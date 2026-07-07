Döntött az EU: díjmentessé válik a kézipoggyászok szállítása a repülőkön – a kártérítés kifizetését sem ússzák meg a légitársaságok

Jelentős változásokat fogadott el az Európai Parlament a légi utasok jogainak megerősítésére. Az új szabályok ingyenes kézipoggyászt, egyszerűbb kártérítési eljárást és a gyermekek kísérő melletti díjmentes ültetését is előírják.

Ingyenes kézipoggyász, gyorsabb kártérítés és egyszerűbb ügyintézés várhat a légi utasokra az EU-ban / Fotó: Shutterstock

Jelentős lépést tett az Európai Parlament a légi utasok jogainak megerősítése felé. A plenáris ülés kedden 646 igen szavazattal, mindössze 12 nem ellenében és három tartózkodás mellett fogadta el azt a megállapodást, amely az elmúlt évek egyik legátfogóbb reformját hozhatja a repülős utazások szabályozásában.

Az új szabályozás célja, hogy egyszerűbbé tegye a kártérítési eljárásokat, növelje az utasok jogbiztonságát és több olyan gyakorlatnak is véget vessen, amely sok utazó számára eddig pluszköltséget vagy kellemetlenséget jelentett.

A jó hír az, hogy a jelenlegi kártérítési rendszer alapjai nem változnak. Az utasok továbbra is jogosultak pénzbeli kártérítésre, ha járatuk több mint három órát késik, ha a légitársaság a tervezett indulás előtt 14 napon belül törli a járatot, vagy ha megtagadják a beszállásukat. A kártérítés összege továbbra is a repülési távolságtól függően 250, 400 vagy 600 euró lehet.

Bizonyos esetekben ugyanakkor a légitársaságok csökkenthetik a fizetendő összeget. Ha például megfelelő alternatív útvonalat biztosítanak, a leghosszabb járatok esetében akár a kártérítés felére is mérsékelhetik az összeget.

A szabályozás továbbra is lehetőséget ad arra, hogy a légitársaságok rendkívüli körülmények esetén mentesüljenek a kártérítési kötelezettség alól. Ide tartoznak többek között a természeti katasztrófák, a háborús helyzetek, a szélsőséges időjárás, a rendbontó utasok okozta problémák, valamint a repülőtereket vagy a légiforgalmi irányítást érintő sztrájkok. Az ilyen esetekben azonban továbbra is kötelesek gondoskodni az utasokról, vagyis frissítőt, étkezést és szükség esetén legfeljebb három éjszakára szállást kell biztosítaniuk.

Óriási változások a légitársaságok számára

A módosítások egyik legfontosabb eleme, hogy gyorsabbá válik a pénzvisszatérítési és kártérítési folyamat. Az utasoknak a jövőben kilenc hónap áll majd rendelkezésükre igényük benyújtására, a légitársaságoknak pedig legfeljebb 30 napon belül dönteniük kell a kifizetésről, vagy részletesen meg kell indokolniuk az elutasítást.