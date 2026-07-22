Meghökkentő kijelentést tett a Magyarországon menedékjogot kapott lengyel politkus, aki figyelmeztette Orbán embereit – "Az ellenzék megsemmisítése még radikálisabb formát ölt majd Magyarországon, mint Lengyelországban"

A Do rzeczy konzervatív hírportál szerda délután vezető anyagban számolt be arról, hogy Magyarország új miniszterelnöke radikális fellépést hajtott végre az ellenzékkel szemben.

Megszólalt a Magyarországon menedékjogott kapott lengyel politikus: figyelmeztette Orbán embereit és bírálta Magyar Pétert – "Tusk útját követi”

"Tegnap az ügyészek razziát tartottak a Fidesz székházában és lefoglalták a párt szervereit. Tisza lerövidítette az ország elnökének mandátumát" - sorolja az elmúlt időszak történéseit.

A lap szerint Zbigniew Ziobro volt igazságügyminiszter mindezeket az intézkedéseket bírálta. A politikus rámutatott, hogy Magyar Péter magyar miniszterelnök „Tusk útját követi”, utalva a lengyel miniszterelnök hasonlóan jogellenes lépéseire.

Ziobro ugyanakkor óva intette magyar partnereit az ilyen lépésektől. „Az ellenzék megsemmisítése a demokrácia zászlaja alatt még radikálisabb formát ölt majd Magyarországon, mint Lengyelországban. És ismét látni fogjuk, hogy a liberális-baloldali EU-elit képmutatása – és a törvénytelenséggel szembeni toleranciájuk – nem ismer határokat".

2025. október 27-én figyelmeztettem magyar barátaimat erre a forgatókönyvre egy nyilvános vita során, Gulyás Gergelynek a budapesti Uránia moziban

– írta Ziobro, hozzátéve, hogy hasonló aggályait fejezte ki egy 2026. február eleji beszélgetés során Orbán Balázsnak

A politikus szerint egyenesen megmondta: az EU egy elnyomási tervet készít elő a Fidesz ellen, beleértve a törvények kirívó megsértését Magyar győzelme esetére."Ezt a tervet már tesztelték Lengyelországban. Ha Magyar győz, megpróbálják majd végrehajtani a Dunán” – tette hozzá

Ziobro azt is megjegyezte, hogy „a brüsszeli globalisták annyira gyűlölik Orbán Viktor szuverén politikáját, hogy készek felrobbantani a magyar demokrácia jogi alapjait, csak hogy megakadályozzák a Fidesz hatalomra jutását”.









