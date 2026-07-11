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Újraindult az M1 hírszolgáltatása, de teljesen más formában, mint korábban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
2026.07.11, 08:25
  1. Az M1-en szombat hajnalban részlegesen újraindult a hírszolgáltatás: az engedélyezett műsorok alatt futó hírsávban ismét megjelentek a hírek – írta a Telex több, egymástól független forrásra hivatkozva. A portál értesülései szerint az új vezetés egyelőre nem a korábbi műsorstruktúrát állította vissza, hanem a képernyő alján futó üzenősávban tájékoztatja a nézőket az aktuális eseményekről.

A beszámoló szerint a részleges hírszolgáltatás szombaton hajnali 5 órakor indult el. A hírek az engedélyezett műsorok alatt, folyamatosan futó hírsáv formájában jelennek meg.

Az M1 műsora július 7-én délután 16 órakor szakadt meg. A csatorna képernyőjén ezt követően egy közlemény jelent meg, amely szerint a közmédia nem hazudhat, ezért a hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Ezzel egy időben a Hirado.hu oldal is elérhetetlenné vált, ahol ugyanez az üzenet fogadta a látogatókat, míg a Kossuth Rádió hírműsorok helyett zenét sugárzott.

Az adás még aznap este 19:56-kor indult újra, elsőként A tanú című magyar játékfilm vetítésével. Az 1969-ben készült alkotás a Rákosi-korszakot feldolgozó politikai szatíra, amelyet bemutatása után évekre betiltottak, és csak az 1970-es évek végén kerülhetett a mozik műsorára.

A közmédia átalakítása a Tisza Párt korábbi kampányígéretei között is szerepelt. Magyar Péter és a párt több politikusa azt hangoztatta, hogy kormányra kerülésük esetén megszüntetik az állami finanszírozású politikai propaganda működését a közmédiában. Az M1 az elmúlt években hírcsatornaként működött az MTVA részeként.

A Telex információi szerint a most bevezetett hírsávos megoldás átmeneti forma lehet, miközben a közmédia működésének átalakítása továbbra is zajlik.

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