Óriási fordulat az M86-os és az M87-es autópálya megépítésében: Vitézy Dávidék mégsem törölték a beruházást, nyilvános a levelük – "A döntés nem ezzel a céllal született"
Rápli Róbert, a TISZA országgyűlési képviselője szerint nem került le a napirendről az M86-os és az M87-es gyorsforgalmi utak fejlesztése. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium válasza alapján a korábbi eljárás lezárása nem a beruházások végleges elvetését jelenti, hanem a konstrukció és a költségek felülvizsgálatát.
Rápli Róbert keddi megkeresésére válaszolva a minisztérium azt közölte, hogy az M86-os és M87-es fejlesztéseket nem állították le véglegesen. A tájékoztatás szerint a kormánydöntés célja nem az volt, hogy a beruházások megvalósítását ellehetetlenítse, hanem az, hogy újraértékelje a korábbi feltételeket.
A minisztérium indoklása szerint a korábbi közbeszerzési eljárást azért zárták le, mert a beérkezett ajánlatok jelentősen meghaladták az előzetesen becsült költségeket.
Jelenleg a korábban kialakított koncessziós konstrukciót, valamint a beruházások műszaki és pénzügyi feltételeit vizsgálják felül.
A válasz szerint az eddig elkészült dokumentáció, az építési engedélyek és a kiviteli tervek továbbra is rendelkezésre állnak, így a projektek folytatásának jogi és szakmai akadálya nincs, amennyiben megszületik az erről szóló döntés.
A minisztérium közlése szerint „a beruházások nem kerültek véglegesen leállításra”, a kormányzati döntés pedig elsősorban „az előző kormány által kialakított, a beérkezett ajánlatok alapján túlárazott koncessziós konstrukció elutasítására irányult”.
Kulcsfontosságú az M86-os és M87-es fejlesztése
Rápli Róbert közleménye szerint a válasz azt mutatja, hogy az M87-es és az M86-os ügyét nem vetették el, a projektek folytatásáról a szükséges felülvizsgálatok lezárása után születhet döntés.
A TISZA képviselője hangsúlyozta: továbbra is azért dolgozik, hogy az M86-os, az M87-es és a szombathelyi elkerülő út fejlesztése átlátható, gazdaságos és szakmailag megalapozott módon valósuljon meg.
A beruházások különösen fontosak Vas vármegye közlekedési kapcsolatai, a térség gazdasági versenyképessége és a közlekedési terhelés csökkentése szempontjából. A minisztériumi válasz alapján ugyanakkor a következő lépés a felülvizsgálatok lezárása és az új döntés előkészítése lesz.
Hivatalos bejelentés: törölte az első autópálya-építést Magyarországon a Tisza-kormány, másra adja az uniós pénzt – térképen, merre haladt volna a gyorsforgalmi út nyomvonala
Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ismét fordulatot vett: miközben korábban már elkészültek a kiviteli tervek, zajlott a területszerzés és elindult a kivitelező kiválasztására kiírt eljárás, de a kormány most leállította a beruházást. A döntést túlárazási aggályokkal indokolták, míg az ellenzéki és kormánypárti politikusok egymást hibáztatják a projekt sorsáért. A Szombathely és Kőszeg közötti gyorsforgalmi kapcsolat megvalósítása így ismét bizonytalanná vált.