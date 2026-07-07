Veszélyben lehetett Macron: robbanások történtek a közelében – merényletkísérlet történt?

Robbanások rázták meg kedden Damaszkuszt Emmanuel Macron francia elnök szíriai látogatása alatt – számolt be a France 24.

Veszélyben lehetett Macron / Fotó: AFP

Szemtanúk szerint füst szállt fel annak a luxusszállodának a közelében, ahol Macron az éjszakát töltötte.

A francia államfő az első jelentős európai uniós vezető, aki Bassár el-Aszad bukása óta ellátogatott a szíriai fővárosba.

A robbanások akkor történtek, amikor Macron éppen az elnöki palotában tárgyalt Ahmed al-Saraa szíriai elnökkel. A detonációk a Four Seasons Hotel közelében következtek be, amely a szíriai sajtó szerint a francia elnök szálláshelye volt.

A szíriai hatóságok egyelőre nem kommentálták az incidenst. Az Élysée-palota ugyanakkor közölte, hogy Emmanuel Macron biztonságban van, és a látogatás a terveknek megfelelően folytatódik.

Az állami média egy névtelenséget kérő biztonsági tisztviselőre hivatkozva azt írta, hogy két robbanószerkezet lépett működésbe a főváros belvárosában. A helyszínről nagy füstoszlop emelkedett a magasba.

A közösségi médiában terjedő felvételeken egy lángoló jármű, valamint vérfoltok láthatók az úttesten.

A hatóságok egyelőre nem közöltek adatokat az áldozatok vagy sérültek számáról, és egyetlen szervezet sem vállalta magára a támadást.

Az eset néhány nappal azt követően történt, hogy egy kávézó közelében, az Igazságügyi Palota mellett felrobbantott pokolgép legalább tíz ember halálát okozta, húszan pedig megsérültek Damaszkuszban.