A Magyar Közút most magyarázkodhat: kiderült, hogy mi lett a sorsuk a pár éve lecserélt megyetábláknak
Komoly költsége lehet annak, hogy a kormány ismét megyékre nevezné át a vármegyéket. A Magyar Közút szerint a korábbi táblák már nincsenek meg, ezért 589 új megyehatárjelző tábla elkészítése csaknem 50 millió forintba kerülne.
Váratlan gyakorlati problémába ütközhet a vármegyék ismételt átnevezése megyékké. Bár Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy a kormány visszaállítja a korábbi elnevezéseket,
a Magyar Közút szerint a régi megyetáblák már nem állnak rendelkezésre.
A miniszterelnök bejelentése szerint a jövőben a vármegyék ismét megyék lesznek, a főispánok elnevezése pedig újra kormánymegbízott lesz. Magyar Péter a döntés ismertetésekor azt mondta, reméli, hogy a korábban leszerelt táblákat nem lopták el, és meg szeretné tudni, hová kerültek például a Borsod-Abaúj-Zemplén megye vagy a Zala megye feliratú táblák.
A vállalat azonban az RTL megkeresésére azt közölte, hogy a régi táblák már nincsenek meg. Azokat még 2023-ban szerelték le, amikor a korábbi kormány döntése alapján országszerte lecserélték a megyehatár-jelző táblákat vármegye feliratú változatokra.
Magyar Közút: teljes cserére lenne szükség
Ez azt jelenti, hogy amennyiben valóban visszaáll a korábbi elnevezés, nem lesz lehetőség a régi táblák egyszerű visszahelyezésére. A közútkezelő számításai szerint összesen 589 új megyehatárjelző táblát kellene legyártani és kihelyezni.
A társaság becslése alapján ennek költsége megközelítené az 50 millió forintot. Ez az összeg kizárólag a táblák elkészítésére és cseréjére vonatkozik, miközben a névváltoztatás más területeken – például hivatalos dokumentumokban, nyilvántartásokban, térképeken vagy digitális rendszerekben – szintén további feladatokat és kiadásokat jelenthet.
A vármegye elnevezés 2023. január 1-jén tért vissza Magyarországon, miután az Országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Ekkor a megyék hivatalosan vármegyékké váltak, a kormánymegbízottak pedig főispánok lettek. A változást az állami szervek, a közlekedési táblák és számos hivatalos felirat is követte.
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