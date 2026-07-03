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Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Áder János
drónfelvétel
Magyar Péter

Itt a mélypont: a magyar miniszterelnök drónfelvételeket mutogat a volt köztársasági elnök, Áder János rezidenciájáról

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A miniszterelnök megadta első válaszát a volt köztársasági elnök által követelt bizonyítékokra. Magyar Péter videóban mutatta be Áder János szolgálati villáját, amelyről azt állítja, hogy teljes egészében közpénzből épült és működik.
VG
2026.07.03, 19:09

Új szintre emelkedett Magyar Péter és Áder János nyilvános konfliktusa: a miniszterelnök egy videóban megmutatta azt a villát, amelyben a volt köztársasági elnök él. A kormányfő szerint az ingatlan és annak fenntartása jelentős terhet jelent az adófizetőknek, miközben Áder János korábban bizonyítékokat követelt tőle – írta az Index.

Magyar Péter
Videós bejegyzéssel reagált Magyar Péter arra, hogy Áder János bizonyítékokat követelt tőle / Fotó: Magyar Péter / Facebook

A közösségi oldalán megjelent bejegyzésben Magyar Péter azt írta, hogy ez az első bizonyíték, amelyet Áder János kérésére mutat be. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a volt államfő egy „720 négyzetméteres, adófizetői pénzen felhúzott villában” él, miközben állítása szerint két saját rózsadombi ingatlannal is rendelkezik.

Magyar Péter azt is állította, hogy a villa felújítása során Áder János kérésére megemelték a telek zöldterületi beépíthetőségének maximális mértékét. Emellett azt írta, hogy az ingatlan fenntartása évente mintegy 21 millió forintjába kerül az államnak.

Magyar Péter szerint a volt köztársasági elnök a villa mellett további állami juttatásokban is részesül. Bejegyzése alapján házi alkalmazott, gépkocsi, sofőr, titkárság, valamint havi 6 millió forintos juttatás is megilleti. 

A kormányfő egyúttal arra kérte Áder Jánost, hogy mutassa meg az ingatlan belső tereit is, hogy a nyilvánosság teljes képet kapjon arról, milyen körülmények között él.

Magyar Péter a köztársasági elnök alapítványának is nekiment

A bejegyzésben szóba került a Kék Bolygó Alapítvány is. Magyar Péter azt írta, hogy a szervezet pasaréti villáját szintén közpénzből finanszírozták, és azt állította, hogy az alapítvány kuratóriumi tagjai milliós díjazásban részesülnek. A poszt végén azt üzente a volt köztársasági elnöknek: „Ha csöndbe maradtál volna, bölcs maradtál volna”, hozzátéve, hogy szerinte „ez még csak a történet eleje”.

A mostani videó közvetlen előzménye Áder János csütörtöki nyilatkozata volt. A volt köztársasági elnök egy podcastban arról beszélt, hogy Sulyok Tamás tervezett elmozdítása alkotmányellenes lenne. Szerinte az államfő munkájáról alkotott politikai vélemény és a jogi felelősség két különböző kérdés, ezért politikai állásfoglalásokból nem következhetnek jogi eljárások. A kialakult helyzetet egyebek mellett alkotmányos puccsnak, közjogi szőnyegbombázásnak és egy „orwelli világ” közeledésének nevezte.

A vita ezt követően tovább éleződött. Fekete-Győr András szintén bírálta Áder Jánost, és azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés vonja meg tőle a volt köztársasági elnököknek járó juttatásokat. Szerinte Áder János tíz éven át asszisztált a magyar demokrácia leépítéséhez, ezért nem indokolt a jelenlegi kedvezmények fenntartása.

A miniszterelnök már a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón is élesen bírálta a volt államfőt. 

Azt állította, hogy Áder János a Kék Bolygó Alapítvány révén jelentős állami támogatásokhoz jutott, miközben továbbra is megkapja a volt köztársasági elnököket megillető juttatásokat. A miniszterelnök szerint Áder János kijelentései hiteltelenek és nem bírnak politikai súllyal.

Erre reagálva Áder János nyilvánosan felszólította Magyar Pétert, hogy vagy mutassa be állításait alátámasztó bizonyítékokat, vagy kérjen bocsánatot. A volt köztársasági elnök 2026. július 6-ig adott határidőt a miniszterelnöknek. 

Áder János visszalő: felszólította Magyar Pétert, hogy hozza nyilvánosságra a bizonyítékait – ezt a határidőt adta a kormányfőnek

Éles politikai összecsapássá fajult a Kék Bolygó Alapítvány körüli vita. Áder János szerint Magyar Péter törvénysértéssel vádolta meg, ezért bizonyítékokat vagy bocsánatkérést vár tőle.

 

 

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