Magyar Péter ismét nekiment Áder Jánosnak – súlyos állítást tett a kormányfő
„Áder János közpénznyelő alapítványa eddig 18,3 milliárd forintot kapott” – fogalmazott Magyar Péter szombaton a Facebookon.
A kormányfő posztja szerint
a forrásból luxusvillát vettek és megfogalmazása szerint „haverokat fizettek”.
„Ennek a pénznek a töredékét kapja működésre a 10 nemzeti parkunk évente” – tette hozzá.
A Világgazdaság korábban megírta, hogy Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón a közhasznú vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről beszélt.
A miniszterelnök ekkor Áder Jánost is bírálta, és kijelentette: ha nem alakulna át a kekva-rendszer, akkor a Kék Bolygó Alapítványon keresztül közpénzeket lehetett volna továbbra is „kilapátolni”.
Úgy fogalmazott, hogy a volt államfő és „a sameszai” egy jelentős bevételi forrástól esnek el.
Áder János pénteken kiadott közleményében arra szólította fel a miniszterelnököt, hogy
legkésőbb július 6-ig tegye közzé azokat a bizonyítékokat, amelyek alátámasztják a róla tett kijelentéseit, vagy nyilvánosan kérjen bocsánatot.
Később Magyar Péter egy videós bejegyzésben mutatta meg azt a budapesti ingatlant, amelyben Áder János él, és azt mondta: ezzel tesz eleget a volt államfő bizonyítékokat kérő felhívásának.
Úgy fogalmazott, hogy ez az első bizonyíték, amelyet Áder János kérésére nyilvánosságra hoz.
Magyar Péter felszólította a volt köztársasági elnököt, hogy mutassa be a villa belső tereit is, hogy a nyilvánosság teljes képet kapjon az ingatlanról és az életkörülményeiről.
A miniszterelnök bejegyzésében kitért a Kék Bolygó Alapítvány működésére is. Azt állította, hogy a szervezet pasaréti villáját szintén közpénzből finanszírozták, és a kuratóriumi tagok milliós nagyságrendű díjazásban részesülnek.
A bejegyzés végén Magyar Péter élesen bírálta Áder Jánost, és azt üzente neki: „Ha csöndben maradtál volna, bölcs maradtál volna”, hozzátéve, hogy szerinte „ez még csak a történet eleje”.