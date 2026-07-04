Magyar Péter ismét nekiment Áder Jánosnak – súlyos állítást tett a kormányfő

„Áder János közpénznyelő alapítványa eddig 18,3 milliárd forintot kapott” – fogalmazott Magyar Péter szombaton a Facebookon.

Tovább éleződik a nyilvános vita Magyar Péter és Áder János között / Fotó: Magyar Péter / Facebook

A kormányfő posztja szerint

a forrásból luxusvillát vettek és megfogalmazása szerint „haverokat fizettek”.

„Ennek a pénznek a töredékét kapja működésre a 10 nemzeti parkunk évente” – tette hozzá.

A Világgazdaság korábban megírta, hogy Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón a közhasznú vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről beszélt.

A miniszterelnök ekkor Áder Jánost is bírálta, és kijelentette: ha nem alakulna át a kekva-rendszer, akkor a Kék Bolygó Alapítványon keresztül közpénzeket lehetett volna továbbra is „kilapátolni”.

Úgy fogalmazott, hogy a volt államfő és „a sameszai” egy jelentős bevételi forrástól esnek el.

Áder János pénteken kiadott közleményében arra szólította fel a miniszterelnököt, hogy

legkésőbb július 6-ig tegye közzé azokat a bizonyítékokat, amelyek alátámasztják a róla tett kijelentéseit, vagy nyilvánosan kérjen bocsánatot.

Később Magyar Péter egy videós bejegyzésben mutatta meg azt a budapesti ingatlant, amelyben Áder János él, és azt mondta: ezzel tesz eleget a volt államfő bizonyítékokat kérő felhívásának.

Úgy fogalmazott, hogy ez az első bizonyíték, amelyet Áder János kérésére nyilvánosságra hoz.

Magyar Péter felszólította a volt köztársasági elnököt, hogy mutassa be a villa belső tereit is, hogy a nyilvánosság teljes képet kapjon az ingatlanról és az életkörülményeiről.

A miniszterelnök bejegyzésében kitért a Kék Bolygó Alapítvány működésére is. Azt állította, hogy a szervezet pasaréti villáját szintén közpénzből finanszírozták, és a kuratóriumi tagok milliós nagyságrendű díjazásban részesülnek.

A bejegyzés végén Magyar Péter élesen bírálta Áder Jánost, és azt üzente neki: „Ha csöndben maradtál volna, bölcs maradtál volna”, hozzátéve, hogy szerinte „ez még csak a történet eleje”.