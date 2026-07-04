Nyilvánosak Magyar Péter tervei – nem várt szigorítások jönnek, Gulyás Gergely szerint ez az önkényuralom kezdete

A kormányfő a Facebookon bejelentette, hogy a szombaton benyújtott valamennyi rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy a kormányt ne lehessen fogságba ejteni.

Magyar Péter közölte, hogy több jelentős közjogi változást tartalmaz a kormány csomagja / Fotó: NurPhoto /AFP

Friss videójában úgy fogalmazott, hogy az online egyeztetést követően szigorítottak a tervezeten. Magyar Péter elmondta, hogy több ponton módosították a javaslatot, és szigorúbb alkotmányos szabályokat vezetnének be az alkotmányos intézmények vezetőivel szemben.

Magyar Péter elmondta: a 12 pontból álló javaslat főbb pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy három ciklusos) időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb Alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése szerepel.

A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése.

Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénz védelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel.

Élesen bírálta a kormány által benyújtott alaptörvény 17. módosítását Gulyás Gergely. A Fidesz frakcióvezetője szerint a

tervezet súlyos alkotmányos válságot idézhet elő, ezért a párt hétfői frakcióülésén napirendre veszik a lehetséges válaszlépéseket.

Gulyás Gergely a Facebookon azt írta, hogy a benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti Magyarországon.

A politikus szerint a tervezet politikai megfontolásból leváltaná a jogszerűen megbízatását gyakorló köztársasági elnököt, miközben „lefejezné” az Alkotmánybíróságot is.

Emellett úgy véli, hogy a módosítás korlátozná a demokratikus választásokat, mivel a jelenlegi ellenzéki országgyűlési képviselők több mint fele a jövőben már nem indulhatna újra a választásokon.