Nyilvánosak Magyar Péter tervei – nem várt szigorítások jönnek, Gulyás Gergely szerint ez az önkényuralom kezdete
A kormányfő a Facebookon bejelentette, hogy a szombaton benyújtott valamennyi rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy a kormányt ne lehessen fogságba ejteni.
Friss videójában úgy fogalmazott, hogy az online egyeztetést követően szigorítottak a tervezeten. Magyar Péter elmondta, hogy több ponton módosították a javaslatot, és szigorúbb alkotmányos szabályokat vezetnének be az alkotmányos intézmények vezetőivel szemben.
Magyar Péter elmondta: a 12 pontból álló javaslat főbb pontjai között az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy három ciklusos) időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb Alkotmánybíróság és 70 éves életkori határ bevezetése szerepel.
A javaslat erősebb bírói önigazgatást, a Kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását is tartalmazza, de szerepel benne a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása és a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése.
Az alkotmánymódosítás javaslatában kevesebb sarkalatos törvény, a közpénz védelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló Országgyűlési Őrség megszüntetése, illetve egységes rendészeti igazgatás egyaránt szerepel.
Élesen bírálta a kormány által benyújtott alaptörvény 17. módosítását Gulyás Gergely. A Fidesz frakcióvezetője szerint a
tervezet súlyos alkotmányos válságot idézhet elő, ezért a párt hétfői frakcióülésén napirendre veszik a lehetséges válaszlépéseket.
Gulyás Gergely a Facebookon azt írta, hogy a benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti Magyarországon.
A politikus szerint a tervezet politikai megfontolásból leváltaná a jogszerűen megbízatását gyakorló köztársasági elnököt, miközben „lefejezné” az Alkotmánybíróságot is.
Emellett úgy véli, hogy a módosítás korlátozná a demokratikus választásokat, mivel a jelenlegi ellenzéki országgyűlési képviselők több mint fele a jövőben már nem indulhatna újra a választásokon.
A frakcióvezető úgy fogalmazott: ha mindezt meg lehet tenni az államfővel, az Alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor innentől bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon.
Közölte, hogy azonban korábban egyetlen kétharmados többség sem próbálta meg eltávolítani hivatalban lévő köztársasági elnököt, alkotmánybírákat vagy az Alkotmánybíróság elnökét, illetve kizárni az ellenzéket a demokratikus politikai versenyből.
Gulyás Gergely szerint a most benyújtott módosítás már nem csupán a jogállam sérelmét jelenti, hanem annak végét.
Bejelentette azt is, hogy
a Fidesz parlamenti frakciója hétfői ülésén tárgyalni fogja az általa alkotmányos válsághelyzetnek nevezett helyzetre adható lehetséges politikai és jogi válaszokat.