Rendkívüli kéréssel fordult a magyarokhoz Magyar Péter: felszólította a lakosságot, hogy strukturálja át az energia fogyasztását

Rendkívüli tájékoztatást adott szerda este Magyar Péter az újabb hőhullám miatt kialakult vízügyi és energetikai helyzetről. A miniszterelnök bejelentette, hogy megkezdték a Paksi Atomerőmű harmadik blokkjának tervezett leállítását, miközben a kormány már az ipari nagyfogyasztók esetleges korlátozására is felkészül.

Magyar Péter rendkívüli bejelentésében a Paksi Atomerőmű leállításáról és az esetleges fogyasztáskorlátozás előkészítéséről is beszélt / Fotó: NurPhoto via AFP

Rendkívüli tájékoztatást adott szerda este Magyar Péter miniszterelnök az újabb hőhullám miatt kialakult vízügyi és energetikai helyzetről. Emlékeztetett arra, hogy a hőkupola hatására csütörtök éjféltől ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe Magyarország teljes területén.

A kormányfő szerint az extrém hőség legsúlyosabb következménye jelenleg a tartós aszály és a folyók rekordalacsony vízállása.

Emiatt a Paksi Atomerőmű szakemberei szerdán délután megkezdték a harmadik blokk tervezett leállítását, ami mintegy 750 megawatt teljesítmény kiesését jelenti a 2000 megawattos kapacitásból.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy nem üzemzavarról, hanem előre meghatározott biztonsági szabályok szerinti, tervezett leállításról van szó. Elmondása szerint a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, a Paksi Atomerőmű, a MAVIR és az MVM folyamatosan értékeli a helyzetet.

A miniszterelnök szerint Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is biztonságban van, mert az ország 3600–3800 megawattnyi importkapacitással rendelkezik, így akár egy teljes paksi leállás esetén is biztosítható lenne a lakosság ellátása.

Magyar Péter: takarékoskodni kell az energiafogyasztással

A kormány létrehozza az Energiaellátási Műveleti Egységet, amelynek feladata az lesz, hogy minden lehetséges forgatókönyvre felkészüljön. Emellett elkészül egy rotációs krízisterv is, amely meghatározza, mely nagy közületi és ipari fogyasztóknál lehet szükség esetén ideiglenesen csökkenteni vagy átszervezni az energiafelhasználást.

Magyar Péter kiemelte, hogy a korlátozások nem érinthetik a kórházakat, a szociális intézményeket és más létfontosságú közszolgáltatásokat.

Szükség esetén kizárólag nagy ipari fogyasztók energiafelhasználását mérsékelhetik, miközben a lakosságot arra kérte, hogy a kora esti órákban takarékoskodjon az árammal.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az aszály egyes térségekben már az ivóvízellátást is veszélyeztetheti. A vízművek és a Magyar Honvédség felkészült a tározók feltöltésére, valamint szükség esetén lajtoskocsis ivóvízellátás biztosítására. Csütörtökön a víziközmű-szolgáltatókkal egyeztetve véglegesítik azoknak a fogyasztóknak a körét is, akik egy súlyosabb helyzetben vízkorlátozás alá kerülhetnek.