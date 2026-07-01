Magyar Péter egy Facebook-posztban közölte: kirúgta a médiahatóság elnökét

Magyar Péter miniszterelnök szerda este bejelentette, hogy javaslatára felmentették tisztségéből dr. Koltay Andrást, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét. A döntés egy olyan időszakban született, amikor az NMHH és az MTVA működése kiemelt figyelmet kapott a kormány által elrendelt vizsgálatok miatt.

Szerda este jelentette be Magyar Péter, hogy felmentik az NMHH elnökét / Fotó: Hatlaczki Balázs

Jelentős személyi változást jelentett be szerda este Magyar Péter miniszterelnök. Facebook-oldalán mindössze egy rövid bejegyzésben közölte:

Javaslatomra a mai nappal felmentésre kerül dr. Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke.

A bejelentés egyelőre nem tartalmaz indoklást, így nem ismert, hogy pontosan mi vezetett a döntéshez, illetve ki veheti át a hatóság irányítását.

Koltay András 2021 óta vezette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot, egyben a Médiatanács elnöke is volt. Az NMHH feladata a magyar elektronikus hírközlési piac és a médiaszolgáltatások felügyelete, valamint a médiatörvényben meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása. A hatóság kiemelt szerepet tölt be a médiaszabályozásban, ezért vezetőjének személye politikai és szakmai szempontból egyaránt jelentős.

Korábban, 2010-től a Médiatanács tagja volt, illetve 2018 és 2021 között pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora.

A szerda esti bejelentés alapján Koltay András megbízatása véget ér, ugyanakkor a felmentés részletes indokairól és az utódlásról egyelőre nem közöltek további információkat. Az várhatóan a következő napokban derül ki, hogy ki vezetheti tovább a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot.