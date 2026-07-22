Elszakadt a cérna Európa egyik leghatalmasabb politkusánál, kegyetlenül beszólt Magyar Péternek: "Lábbal tiporja a demokráciát, az Európai Bizottság védelmezi"

Ha nem is lehet arról beszélni, hogy átütő kritika jelentkezne európai szinten a magyarországi jogalkotási folyamatról, mindenesetre az első komolyabb felszólalásra mégiscsak sor került. Ráadásul egyből egy igen befolyásos politikus tette meg, akinek esélye van irányítani Európa egyik vezető tagországát, így erre mindenképpen érdemes figyelnie Magyar Péter miniszterelnöknek is.

Elszakadt a cérna Marine Le Pennél, kegyetlenül beszólt Magyar Péternek / Fotó: NurPhoto via AFP

Marine Le Penről van szó, aki uniós szinten az Orbán Viktor által alapított Patrióták formációjában politizál, odahaza pedig a Nemzeti Tömörülés frakcióvezetője, meghatározó arca. Nehéz időszakon van túl, hiszen a bíróság elmarasztalta sikkasztás miatt – ez ellen fellebbezéssel élt –, ráadásul egy éven át elektronikus nyomkövetőt kell viselnie.

A párizsi fellebbviteli bíróság bűnösnek találta, amiért egy fiktív foglalkoztatási rendszer keretében 2,8 millió euró (mintegy 995 millió forint) uniós forrást használtak fel jogellenesen. Ugyanakkor a bíróság úgy döntött, hogy az elektronikus nyomkövető viselése mellett is indulhat a köztársasági elnöki tisztségért. Marine Le Pen be is jelentette, hogy 2027-ben rajthoz áll, az ügyet pedig Franciaország legfelsőbb polgári és büntetőbírósága, a Semmítőszék elé viszi.

Az előrejelzések szerint a francia politikusnak komoly esélye van arra, hogy győzzön az elnökválasztáson és Macron után ő vezesse Európa egyik legerősebb államát.

Elszakadt a cérna Európa egyik leghatalmasabb politkusánál, kegyetlenül beszólt Magyar Péternek

Marine Le Pen Gál Kinga, a Fidesz és a Patrióták alelnökének, európai parlamenti képviselőjének bejegyzését osztotta meg és fűzte hozzá saját gondolatait. Egészen pontosan azt írta, hogy a jogállamiság megsértése egyre sokszorozódik Magyarországon, mindez pedig éppen azok áldásával, akik azt hiszik, hogy a „jó oldalán” állnak.

Az éles kritika azonban nem állt meg itt, a francia vezető politikus a kovetkező mondatával azt tovább fokozta. "A demokráciának azonban nincs oldala. Csupán szabályai vannak, amelyeket

az Európai Bizottság által védelmezett új magyar miniszterelnök éppen lábbal tipor

– jelentette ki az X-oldalán. Ezzel reagált Gál Kinga megosztására, amiben arról írt, hogy ami ma Magyarországon történik, az példátlan.